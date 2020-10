Proveedora de Internet deslinda responsabilidad en fallido show de drones del Municipio de Guayaquil

LEA TAMBIÉN

La firma Telconet Latam, que provee el servicio de Internet gratuito público para la Alcaldía de Guayaquil, deslindó responsabilidad en el caso de una supuesta interferencia que dio al traste con dos shows de drones programados por el Cabildo como parte de los festejos por el Bicentenario de Independencia de la ciudad.

La empresa emitió este martes 13 de octubre de 2020 un comunicado en el que subrayó que cumplió exactamente con las instrucciones recibidas por escrito y apagó su red wifi del Malecón 2000, conforme fue requerido para no interferir con el espectáculo.



También reconoció que la red de Internet del Municipio de la avenida cercana al escenario nunca fue reiniciada ni apagada, siempre se mantuvo operativa.



“Las pruebas de comunicación y de operación de los drones de la compañía (contratista) Sogosu fueron realizadas exitosamente, justamente con la red del Municipio prendida y operativa, por lo que no es correcto afirmar que por haberse reiniciado la red wifi del Municipio, el show tuvo problemas”, agregó Telconet.

300 drones fueron parte del show. Foto: Twitter @GyeTurismo



Gloria Gallardo, presidenta de la Empresa Pública Municipal de Turismo, señaló este lunes 12 de octubre del 2020 que una supuesta interferencia ocasionó la desincronización de 300 drones que empezaron a chocar entre sí causando que 65 cayeran al río Guayas la madrugada del pasado 9 de octubre. El segundo show previsto para esa noche tampoco pudo realizarse.



Gallardo acusó a Telconet de haber reiniciado su red wifi pese a que se le había advertido que no lo hiciera, lo que provocó interferencia e interrumpió la comunicación entre el ordenador de tierra con los dispositivos aéreos. Esa versión fue secundada por Luis Fernando Baquerizo, director de Informática de la Municipalidad de Guayaquil.



Telconet informó que la documentación que corrobora su versión de lo sucedido ha sido entregada a la Municipalidad de Guayaquil. La Dirección de Informática del Cabildo emitió también un informe del percance que evitó que los dos shows contratados a un costo de USD 276 880 se pudieran realizar a plenitud, como estaban programados.



Entre los argumentos de Telconet, anota además que en la zona del Malecón de Guayaquil donde empezó el espectáculo la madrugada del viernes 9 de octubre existían más de otros 10 sistemas de conexión inalámbrica wifi operativas al momento del show, muchos de edificios aledaños. El show funcionó durante los primeros cinco minutos a pesar de ello.



“Un show importante como éste no puede estar, ni está, supeditado a que cualquier persona tenga o no su equipo wifi prendido (...). Si esto fuese así, sería imposible que existan espectáculos de este tipo en el mundo, porque tendría que toda la ciudad apagar todos sus equipos wifi”, cuestionó Telconet.



"No hubo falta de coordinación, se coordinó perfectamente todo, como lo hacemos siempre. Fue un caso fortuito que le puede suceder a cualquiera", enfatizó Gallardo. “Cuando empezaron a despegar los drones para poder llegar a sobrevolar a cielo abierto, se reactivó la red wifi del Municipio, lo que trajo como consecuencia que se haga una interferencia terrible, se desarticularon todos los drones ordenados para poder sobrevolar el río Guayas".