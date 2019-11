Internet Para Todos prevé una conexión nacional del 98% al 2021

LEA TAMBIÉN

Hasta el 2021 se prevé alcanzar el 98% de conectividad digital en el Ecuador. Así lo dio a conocer este miércoles 27 de noviembre del 2019 Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, en la presentación del programa Internet Para Todos, una iniciativa gubernamental que será implementada con apoyo de la empresa privada.

En una actividad desarrollada en la parroquia Rumipamba, cantón Rumiñahui, en Pichincha, el ministro Michelena dio a conocer que, este momento, 167 parroquias cuentan con conexión con cobertura 4G, 632 parroquias con cobertura 2G y 3G, y otras 392 no están conectadas a la Red.



En los próximos meses, el programa Internet Para Todos implementará o mejorará la conexión a las redes de tercera y cuarta generación, con una conectividad nacional del 98%. Uno de los planes más ambiciosos es la conexión 4G, que pasará de 167 parroquias en 2019 a 704 parroquias en 2021, con lo cual cinco de cada 10 ecuatorianos podrán acceder a la infraestructura más avanzada que tiene el país para la transmisión de datos.



Este programa se alinea con la estrategia Ecuador Digital, presentada en mayo de este año, el cual propone, junto con una mejor conectividad de los usuarios, la implementación de un gobierno electrónico. Al respecto, Michelena enfatizó que, de los 4 300 trámites burocráticos que se realizan por ahora, en los próximos meses se digitalizarán 3 400 trámites para que se puedan procesar electrónicamente.



Uno de los ejes del nuevo programa gubernamental es el intercambio de infraestructura entre las operadoras del país. Claro, Telefónica y CNT utilizarán conjuntamente 475 torres de Internet para una conectividad del 98% al 2021. Esto pondría al Ecuador sobre la media sudamericana, donde la penetración a la web es del 73%, y por encima de la norteamericana, que es del 95%, de acuerdo con reporte Global Digital 2019, desarrollado por We Are Social y Hootsuite.



Alfredo Escobar, CEO de Claro, señaló, además, que se realizará una cooperación entre las empresas. Esto implica una inversión en conectividad de USD 500 millones en tres años y planes de Internet fijo y móvil desde USD 1, según la operadora.



Según el ingeniero Andrés Zules, el plan Internet Para Todos es factible en la medida que no se limite únicamente a la disminución de los costos de Internet, sino que se dé un proceso de alfabetización digital que permita a la ciudadanía obtener más beneficios. Él dice que se debe apoyar a las personas para que conozcan sobre los beneficios de servicios digitales como, por ejemplo, el gobierno electrónico.



Con respecto al área de educación digital, Zules indica que los niños y jóvenes serán beneficiados, sobre todo, aquellos que estudian en las áreas rurales, porque se acortará la brecha digital que hoy existe entre las zonas urbanas y rurales.



Andrés Reyes, ingeniero en telecomunicaciones, comenta que este programa es beneficioso y ambicioso al mismo tiempo porque busca reducir la brecha digital de las zonas rurales respecto a las urbanas.



Eso significará, entre otros aspectos, que las personas que hoy habitan en las zonas más alejadas del país ya no tendrán que viajar a las grandes ciudades para realizar sus trámites, sino que tendrán acceso desde sus propias localidades.



Una de las maneras para llegar a localidades remotas será la utilización de la red de fibra óptica con la que cuenta los 5 800 km de cableado de luz eléctrica, a cargo de Celec.



Reyes señala que esta conjunción podría devenir en interferencias en la conexión ya que el cable es un medio muy ruidoso y es necesario tener mucho control. Este tipo de tecnología se utiliza a escala global en más de una veintena de países, pero su popularidad es relativamente baja frente a otras opciones.