Interacción de candidatos se modificó en esta Navidad por la pandemia

Los 16 candidatos presidenciales plasman sus mensajes navideños para los ecuatorianos de una forma distinta, en el contexto de la pandemia.

Los políticos priorizan las plataformas digitales para transmitir sus ‘buenos deseos’ y dejan de lado lo presencial como sucedía antes, en vísperas de cada proceso electoral.



Los aspirantes a Carondelet coinciden en que la Navidad es un momento para pasar en familia, pero hacen un llamado para que se cumplan las medidas de bioseguridad para evitar contagios por el covid-19.



Insisten en que es un momento para poner en práctica las tradiciones que, por lo general, se siguen en gran parte de la población: los cánticos de villancicos, la cena de medianoche, la novena y orar.



¿Pero de qué forma el coronavirus incidió en la interacción navideña entre los candidatos y la población?



Pablo Pardo, sociólogo y consultor político, considera que hay una marcada ‘apatía’ de los ciudadanos hacia lo político como resultado de las consecuencias de la emergencia sanitaria, la difícil situación económica y el desempleo.



“La pandemia ha profundizado esa crisis de conectividad con los candidatos”.



Asegura que una de las prácticas aplicadas en esta temporada ha sido el ‘puerta a puerta’, herramienta fundamental que ayuda a la promoción de imagen y acerca al candidato con su electorado. Hoy no se la podrá usar en cumplimiento de las restricciones que buscan evitar la propagación del virus.



Recordó que, incluso, los aspirantes Gustavo Larrea y Andrés Arauz tuvieron resultados positivos y son portadores de la enfermedad.



Ahora, dice, se intensificará el mensaje navideño por las distintas aplicaciones digitales. Incluso, los presidenciables se reúnen con su militancia a través de los distintos programas en Internet para dar su mensaje de ‘esperanza’.



Pero Pardo cree que hay una particularidad en el uso de plataformas, pues considera que un mensaje tendrá acogida o no entre la gente de acuerdo con la habilidad que tenga cada postulante, para entender el estado de ánimo de la gente.



“Aquellos candidatos que sepan interpretar con mayor habilidad, sensibilidad, tacto el estado de ánimo del electorado serán probablemente los que tengan más chance de superarse respecto a lo que dicen ahora las encuestas”.



De su parte, Andrés Seminario, consultor de imagen, afirma que la pandemia modificó dos escenarios que eran comunes en cuanto a la actividad política en Navidad. La primera: el contacto directo de la gente con el candidato. “Hoy ha sido digitalizado, no hay el abrazo, apretón de manos ni el regalo”.



El segundo, vinculado con el primero, es que esa digitalización lleva que la transmisión de la emoción sea “más difícil” al no ser cara a cara.



Seminario cree que no es suficiente aparecer en un video rodeado de la familia, mostrando felicidad y tranquilidad, pues la población “está en un grado alto de sensibilidad”.



“El reto es transmitir emociones a través de una red social, Navidad antes era sinónimo de esperanza, hoy viene marcada con incertidumbre y una generación de temor importante”, finalizó.



Los postulantes para Carondelet comparten sus tradiciones navideñas



Andrés Arauz

UNES

​

“Un día para disfrutar del amor de la familia, de la reconciliación. Nos reunimos en familia, cenamos pavo, cantamos villancicos y rezamos la novena”.

​

Lucio Gutiérrez

PSP

​

“La tradición es que podamos reunirnos toda la familia para rezar la novena, cantar villancicos y volver a ser niños intercambiando regalos”.

​

Gerson Almeida

Ecuatoriano Unido



“Mi tradición es leer una porción bíblica, rememorando el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo; en familia, nos gusta comer un pastel”.

​

Isidro Romero

Avanza

​

“Evito hablar de política, no me gusta mencionar este tema cuando estamos cenando y disfrutando una fecha tan especial y familiar”.

​

Carlos Sagñay

FE

​

“Vamos a tener nuestra tradicional reunión vía Zoom, generalmente cantamos, nos reímos, contamos anécdotas, recordamos a fallecidos”.

​

Xavier Hervas

ID

​

“Es una oportunidad para unirnos, reconciliarnos, fomentar la paz en nuestros corazones y agradecer por la vida. Es una Navidad distinta”.

​

Pedro Freile

Amigo

​

“Veo con mucho gusto la tradición del calendario de Adviento. A cada niño se le da un calendario, que es una cajita de chocolates”.

​

César Montúfar

Honestidad



“Es una oportunidad para reafirmar los valores esenciales del ser humano, el amor, la felicidad, el cariño a la familia y a los amigos nuestros”.

​

Yaku Pérez

Pachakutik



“En Navidad convido, no lo que sobra, sino lo poquito que se tiene con los hermanos desvalidos; con mis hijas voy donde mamá a comer motecito”.

​

Giovanny Andrade

Unión Ecuatoriana



“La Navidad es alguien... la Navidad es Jesús. La tradición más bonita que yo tengo es la unidad familiar, el estar junto a mi esposa y a mis hijos”.

​

Gustavo Larrea

Democracia Sí



“Mi tradición favorita es armar fundas de caramelos con mi hija, mi esposa y mi nieta, mientras escuchamos villancicos y recordamos anécdotas”.

​

Guillermo Lasso

Creo-PSC



“La Navidad para mí significa reconciliación, nostalgia, recordar a los seres queridos que partieron, significa amar más a los que tenemos”.

​

Guillermo Celi

SUMA

​

“La Navidad es mi época favorita, es preparar nuestro corazón, revisar nuestras vidas, reforzar nuestros afectos y mejorar como persona”.

​

Juan Fernando Velasco

Construye



“En la cena navideña hay que hablar de cosas que unan a las familias en torno a una idea. Si disfrutan hablando de política, pues no hay problema”.

​

Paúl Carrasco

Podemos

​

“La Navidad para mí es pasar con la familia, con ellos. Dedicarles un tiempo de calidad y de mucho cariño. La cena es la que nos reúne a todos”.

​

Ximena Peña

Alianza País



“Es una fecha en la que recordamos el nacimiento de Jesús, que fue y sigue siendo luz y esperanza para la humanidad. Es un día especial”.