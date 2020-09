177 intentos de copia se detectaron en la primera simulación del Examen de Acceso a la Educación Superior

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La primera sesión de uso del simulador del nuevo Examen de Acceso a la Educación Superior se realizó este lunes 7 de septiembre del 2020. En esta, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) detectó el intento de copia de 177 personas.

A esos usuarios, informó la Senescyt a través de sus redes sociales, se les cerró la sesión. El anunció lo acompañaron con una imagen que muestra la pantalla con el mensaje “prueba finalizada por intento de captura de pantalla”.



La Secretaría dijo que si se registra este comportamiento durante el examen, los responsables tendrían una nota de cero. Por ello, pidió no exponerse a las personas que rendirán el examen el 17 y 18 de septiembre y envió un mensaje a través del hashtag #YoNoCopioEAES.



En la publicación de la Senescyt, jóvenes que se inscribieron para rendir la prueba solicitaron asesoría, debido a inconvenientes para ingresar al simulador habilitado este lunes. En comentarios aseguran que el sistema no responde y no les permite repasar.

En la primera sesión del uso del simulador del #EAES, detectamos el intento de copia de 177 personas, a quienes se les cerró la sesión. Si se registra este comportamiento durante el examen, los responsables tendrían una nota de 0. ¡No te expongas! #YoNoCopioEAES. pic.twitter.com/lx7YwKPcAO — edusuperiorec (@EduSuperiorEc) September 7, 2020



188 945 estudiantes rendirán la evaluación a nivel nacional, de los cuales 3 490 lo harán en una sede asignada por Senescyt para garantizarles equipo y conectividad, con condiciones de bioseguridad. Entre los aspirantes se encuentran 1 393 personas con discapacidad que rendirán la prueba.



El examen es de opción múltiple y cuenta con 80 preguntas sobre matemáticas, lengua y literatura, ciencias naturales y ciencias sociales. Está programado para ser resuelto en dos horas en el caso de la población general y tres para la población con discapacidad.



Una semana antes de las fechas establecidas, la Senescyt informará a través de la página web examenadmision.senescyt.gob.ec, la fecha y hora exacta en la cual cada persona rendirá su examen. Cada sustentante recibirá la información en su correo electrónico.



Por razones de seguridad, la Secretaría informó que el examen para cada persona se estructura minutos antes de la toma. El temario de contenidos del examen está publicado en la página web de la Senescyt

La Senescyt recordó que el simulador no tiene las preguntas que se tomarán en el examen sino ejemplos de las mismas. Además dijo que la plataforma en la que los aspirantes a cupos en universidades e institutos públicos rendirán el examen tiene medidas de seguridad para evitar intentos de copia y filtraciones. “Cada examen y pregunta tiene un código de seguridad para identificar a la persona”.