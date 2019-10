Intendente de Policía del Guayas informó que hay 30 detenidos por especulación en la provincia

LEA TAMBIÉN

El intendente de Policía del Guayas, Josué Dumani, informó la mañana de este 9 de octubre del 2019 en un operativo de control de precios en el Mercado Municipal de la Casuarina, en el noroeste de Guayaquil, que desde el pasado 3 de octubre del 2019, 30 personas han sido detenidas en la provincia por especulación de precios en mercados de abastos.

"Estamos haciendo operativos en los 25 cantones de la provincia del Guayas. Se ha presentado especulación y por eso se han detenido a 30 personas que han cometido la contravención", indicó Dumani la mañana de este 9 de octubre.



La contravención es tipificada en el artículo 321 del Código Orgánico Integral Penal (Coip), que norma los actos ilegales tendientes al alza de precios de productos sujetos a precio oficial. “La persona que sin autorización legal, incremente los valores de productos sujetos a precio oficial, será sancionada con pena privativa de libertad de 15 a 30 días”, reza el artículo.



Todos los locales de legumbres del Mercado Casuarina estaban cerrados, cubiertos con toldas verdes al mediodía de este miércoles, ante la falta de abastecimiento y los altos precios de productos como papa, zanahoria y cebolla blanca.

Algunos clientes encontraron costos elevados en algunos productos. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO



"Los locales de legumbres prefirieron no abrir para no tener problemas ni con la autoridad ni con los clientes", indicó Pablo Torres, comerciante de frutas que se abstenía de vender mora y frutilla por los altos precios de los productos que provienen de la Sierra, ante las generalizadas protestas por las medidas económicas del Gobierno nacional.



"Compramos el saco de papa en 70 dólares y nos exigen vender la libra en 0,25 centavos, no es negocio, cuando el precio de mercado es de 0,70 centavos la libra", dijo una comerciante que prefirió no identificarse.



En mercados como el de Sauces 4, en el norte de Guayaquil, los pocos locales de legumbres que abrieron no vendían los productos que más se han encarecido. Gina Trejos, ama de casa, había recorrido las tiendas del sector y tampoco encontró en el mercado papa ni zanahoria.



El Mercado de Sauces 9, en cambio, lució con gran presencia de público, a pesar del cierre de una treintena de puestos de verduras. La libra de papa y la zanahoria se vendía en 0,70 centavos, cuando su precio antes de las protestas era de alrededor de 0,30.



"Compré una ramita de cebolla blanca en cincuenta centavos, la hierbita (cilantro) no te venden menos de cincuenta centavos cuando antes te vendían desde diez. Y la libra de papa está en 70 o 80 centavos, he tenido que comprar menos legumbres", dijo Andy Jiménez, que asistió de compras con su esposa e hijo.