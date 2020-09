Intendencia organizó un operativo de control en Amaguaña

LEA TAMBIÉN

En la parroquia Amaguaña (oriente de Quito) la Comisaría del Distrito Los Chillos planificó y encabezó la mañana de este sábado 12 de septiembre un operativo interinstitucional para controlar el espacio público, establecimientos, precios en los mercados y cachinerías.

El operativo se inició a las 08:45 horas y finalizó, en su primera parte, al medio día. Los propietarios de tres locales fueron exhortados. Se suspendió un evento organizado por una farmacia local y una aglomeración de 20 personas en el barrio Cuendina. Se trataba de una caravana promovida por esta farmacia para socializar normas de bioseguridad. No hubo establecimientos clausurados ni personas detenidas.



Según la Intendencia, se escogió intervenir en la parroquia de Amaguaña porque en el transcurso de la semana ha habido incumplimientos de personas que beben licor en la vía pública, practican deporte de contacto en las canchas del sector; asisten a galleras clandestinas clausuradas, o a 'night clubs'.



El operativo fue ejecutado por 30 funcionarios, entre ellos tres de la Intendencia de Pichincha, elementos de la Policía Nacional, de la Tenencia Política de Amaguaña, agentes metropolitanos de control y Fuerzas Armadas.



Además, se decomisaron 32 cajetillas de cigarrillos de contrabando. La Intendenta de Pichincha, Daniela Valarezo aclara que cada comisario decide los operativos en su zona, que generalmente suelen realizarse desde las 18:00 horas y hasta la madrugada. Valarezo advierte que no debe haber la percepción de que se van a relajar los controles del espacio público en vísperas de que termine el estado de excepción, o cuando este finalice.



Anuncia que, al contrario, desde este sábado habrá más controles en todo el Distrito Metropolitano de Quito, sobre todo en el Centro Histórico; en el sector Eloy Alfaro, incluidos Quitumbe y La Ferroviaria; en Calderón; en el sector Eugenio Espejo (centro-norte) y en los valles de Tumbaco y Los Chillos.



La Intendenta aclara que el estado de excepción vía decreto termina el 13 de septiembre. Desde el día 14 de septiembre inician las medidas que los gobiernos autónomos descentralizados como el Distrito Metropolitano de Quito resuelvan imponer. Estas medidas deben ser consensuadas y articuladas con el COE Nacional porque sigue vigente una emergencia sanitaria.



En Quito se basarán en la resolución 060 emitida por el Alcalde que regula algunas disposiciones, por ejemplo: espacio público, control y sanción si no se usa mascarilla, distanciamiento, deportes de contacto, etc.

Estas sanciones las imponen las autoridades de control del Municipio de Quito. El tránsito se regula de acuerdo a un instructivo que publicará la AMT. Los eventos públicos en la ciudad de Quito seguirán suspendidos. Los restaurantes pueden funcionar con 50% de aforo, pero si se exceden en el horario o el consumo de bebidas alcohólicas serán sancionados.