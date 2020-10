Intendencia de Valores inició acciones administrativas contra la Bolsa de Valores de Guayaquil

LEA TAMBIÉN

El intendente del Mercado de Valores, Carlos Murillo confirmó el lunes 5 de octubre del 2020, que la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros lleva a cabo un proceso administrativo en contra de la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG), en el marco de las investigaciones por supuestas irregularidades en las operaciones en bolsa de las empresas Ecuagran y Delcorp.

"Hemos iniciado actuaciones por un hecho concreto respecto a su participación en una emisión de liquidaciones de bolsa por facturas de Delcorp. Es una actuación previa, la BVG ya ha sido notificada y está siendo investigada", mencionó.



Según Murillo, esto podría derivar en un procedimiento sancionador, pero no dio más detalles debido a que se trata de un proceso reservado.



El Intendente mencionó que en medio del escándalo bursátil que se desató el mes pasado, cuando se dio a conocer que las dos empresas cayeron en default, la Superintendencia ha iniciado 19 actos en contra de varios actores del mercado de valores.



"Hemos hecho un inventario y tenemos 19 actos, entre administrativos y acciones que se siguen con los involucrados, Hay denuncias en la Fiscalía, intervenciones, actuaciones previas. Son acciones a emisores, auditores externos, calificadores, bolsas de valores, representantes de obligacionistas", precisó.



Las acciones de control se dan después de un año de que la Intendencia intervino a Ecuagran. Durante esa intervención, efectuada entre abril y septiembre del 2019, Ecuagran negoció más facturas en la bolsa, pese a las observaciones que arrojó el propio informe de intervención de la Intendencia y que ya daban cuenta de un posible fraude bursátil.



Pese a eso la Intendencia no alertó a la Fiscalía ni eliminó a este emisor del catastro público de valores e incluso, luego de levantar la intervención, le autorizó a emitir USD 15 millones en obligaciones.



Sobre esto, Murillo indicó que la intervención del 2019 se hizo tras la revisión de una muestra de cardex y que "calificar de facturas fraudulentas por una muestra de un cardex es una afirmación sin sustento" y responsabilizó al auditor externo por no haber detectado estas irregularidades en el 2018 y en el 2019.



Según la Superintendencia de Compañías, Ecuagran y Delcorp tienen obligaciones a largo plazo que han caído en mora con sus acreedores por alrededor de 1,05 millones.



Delcorp además tiene facturas comerciales en mora por USD 26, 4 millones, con datos hasta el 30 de septiembre del 2020.



Para responder por las deudas vencidas, el pasado 25 de septiembre del 2020, la empresa Ecuagran propuso un concordato preventivo, para que los acreedores se lleguen a acuerdos en las formas de pago e incluso, pueda saldarse la deuda haciéndose parte de los accionistas, y así evitar que la empresa vaya a liquidación.



El procurador jurídico de Ecuagran, Luis Cabezas-Klaere, informó este martes 6 de octubre del 2020 que la Superintendencia realizó observaciones a la solicitud de concordato. Según el procurador, la empresa respondió a esas observaciones el pasado 2 de octubre, por lo que se encuentra a la espera de que la entidad dé luz verde para que el trámite siga.