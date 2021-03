La institucionalidad, sujeta al vaivén de los planes de gobierno

Los cambios en la institucionalidad del país dependerán en mayor medida de los resultados de la segunda vuelta presidencial del 11 de abril.

El candidato de Unes, Andrés Arauz, propone cambios no solo a nivel del Ejecutivo sino también para el resto de funciones del Estado.



Para el constitucionalista Juan Francisco Guerrero, es un plan de gobierno que tiene temas de fondo.



“Un cambio tan profundo a nivel institucional, incluso con reformas de carácter constitucional, claramente lo que pretende es o un régimen de transición o una modificación profunda a la institucionalidad”, manifestó el experto.



En cambio, Guillermo Lasso, de la alianza Creo-PSC, habla de fortalecer a la Función Judicial, simplificar normas y optimizar trámites.



“Al parecer, Lasso, en general, está conforme o se siente cómodo con la institucionalidad que actualmente existe en el país”, apunta Guerrero.



Sin embargo, para la aplicación de muchas de las reformas el Presidente deberá contar con una mayoría afín en la Asamblea. Libia Rivas, exsecretaria del Parlamento, sostiene que el resultado del balotaje servirá de base para armar la mayoría.



Los candidatos proponen



Andrés Arauz, candidato presidencial Unes



‘Recuperar las instituciones públicas’



El plan de gobierno del binomio de Unes tiene tres grandes ejes para generar cambios en la institucionalidad pública: Judicial, Ejecutivo y Electoral.



“El camino hacia un país más justo sigue por recuperar la confianza y el liderazgo con instituciones políticas a la altura de la ciudadanía, donde prime la participación y la deliberación de los mejores argumentos para el bien común”, es una de las consignas del candidato de la alianza electoral Unes.



En cuando a la administración de justicia, habla de “recuperar la independencia de la Función Judicial y la Fiscalía para que cumplan con su función de sancionar delitos y no personas; condenar la utilización de la justicia como un mecanismo de persecución política, así como la aplicación del derecho penal del enemigo y el populismo legal”.



Añade que se debe garantizar el principio de independencia de las Funciones del Estado y generar las condiciones desde la ciudadanía para un Pacto por la Justicia Independiente, que involucre a la Corte Constitucional, el Tribunal Contencioso Electoral, y la Función Judicial . No alude a l Legislativo, pero contempla una Asamblea Constituyente.



“Vamos a avanzar en esta gran transformación democrática, en donde tenemos que solucionar los problemas de la gente. Que no solo se enfoque en los problemas de las élites. Tenemos que hacer que el sistema de justicia funcione para la gente, y para eso la tecnología será nuestra gran aliada”, sostuvo Arauz en el último debate presidencial del CNE.



En lo que concierne al Poder Ejecutivo, los objetivos son restituir el Ministerio Coordinador de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y otras dependencias cerradas por el gobierno de Lenín Moreno como Senagua, la Ciudad del Conocimiento Yachay, y “establecer políticas y mecanismos para que las Fuerzas Armadas y la Policía cumplan su rol de defensa y protección de los derechos y garantías”.



En materia electoral, el candidato de Unes ha sido enfático en proponer e “impulsar la democratización de los partidos” y una reforma “para evitar la dispersión electoral y la erosión de la legitimidad del Gobierno”.



Guillermo Lasso, candidato presidencial Creo-PSC



‘Rescatar la seguridad jurídica’



Rescatar la seguridad jurídica y respetar la independencia de la Función Judicial son dos de los objetivos del plan de gobierno de la alianza Creo-PSC.



“Aun cuando las personas sean reemplazadas debe prevalecer el incumplimiento de las reglas, es decir, la institucionalidad”, enfatiza.



Para lograr mejoras contundentes en la seguridad jurídica, propone trabajar en la reforma al Consejo de la Judicatura que permita cambiar los procesos de designación, distribución, sanción y destitución de jueces, a fin de mejorar los tiempos de resolución de casos y evitar la interferencia de otras funciones o instituciones del Estado.



Asimismo, la hoja de ruta del presidenciable Guillermo Lasso apunta a desenredar la maraña legislativa”, y fortalecer la institucionalidad del Ecuador. “Junto a nuestro bloque de asambleístas impulsaremos y lideraremos la simplificación de las bases normativas que conviven en el sistema legal, y así generar mayor seguridad jurídica”, puntualiza.



Para eso, señala que todas las instituciones de la Función Ejecutiva deberán cumplir con una revisión integral de la normativa vigente.



Durante su campaña, Lasso ha dicho que en su gobierno trabajará para fortalecer las instituciones de control, respetando su autonomía y las funciones de entidades como la Contraloría y la Procuraduría General.



“Fortaleceremos instituciones como la justicia, sin meter mano, con todo el presupuesto que requiera y todo el apoyo de las relaciones internacionales del Estado para conseguir la asesoría que se requiere para modernizar y fortalecer la justicia. Y, por último, algo fundamental, apoyar a la Fiscalía, que tiene que actuar con absoluta autonomía, con presupuesto independiente y hasta con una fuerza pública para que no dependa de la voluntad del ministro de Gobierno o del ministro de la Policía”, sostuvo en el debate.



En sus ofertas de campaña electoral también se destaca una reforma del Código de la Democracia, en donde están las leyes electorales del país, “sobre todo para eliminar a aquellos partidos que están en venta o están de alquiler, eso es inaceptable y da lugar a la corrupción en época electoral”.