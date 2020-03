Instalan hospital móvil en provincia ecuatoriana afectadas por covid-19

LEA TAMBIÉN

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, informó este lunes 16 de marzo de 2020 que se instaló un hospital móvil en la provincia de Los Ríos, una de las más afectadas por la propagación del covid-19 en el país andino.

"¡Estamos activados por la salud! El Hospital Móvil de Salud_Ec llegó y se instaló en Babahoyo", escribió el gobernante en su cuenta de Twitter al informar sobre la medida aplicada en esa ciudad de la provincia de Los Ríos.



Explicó que el mencionado hospital "cuenta con áreas destinadas a la atención prioritaria de pacientes con afecciones respiratorias".

Según el más reciente reporte del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE), los casos confirmados de coronavirus en Ecuador ascendieron de 28 a 37 (dos de ellos fallecidos), mientras que 273 permanecen en un cerco epidemiológico.



Según el quinto reporte de esa institución, 26 de los contagiados se mantienen "estables en aislamiento domiciliario" y nueve están hospitalizados: siete en condiciones "estables" y dos con "pronóstico reservado".



De acuerdo al más reciente reporte del SNGRE 51 personas salieron del cerco epidemiológico.



En cinco de las 24 provincias de Ecuador se registran los contagiados, siendo la del Guayas, con 19 casos, la más elevada, seguida por la de Los Ríos, con 10.



En la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito -a la vez capital del país- hay seis casos confirmados, mientras que en Sucumbíos y en Azuay, hay uno en cada una.



La ministra ecuatoriana de Salud, Catalina Andramuño, habló el sábado 14 de marzo del fallecimiento de la hermana de la primera paciente con coronavirus en Ecuador.



"Lamentablemente tenemos que informar que ha fallecido la hermana de la paciente del caso primario que también estaba diagnosticada por coronavirus", dijo Andramuño en una rueda de prensa.



Agregó que la paciente se encontraba "en un aislamiento domiciliario por doce días, con una sintomatología leve, pero luego de conocer del fallecimiento de su hermana (el viernes 13 de marzo), presenta un quebranto de su salud", indicó sin explicar las causas sanitarias de la muerte de la mujer.



Andramuño informó el viernes 13 de marzo sobre la muerte de la mujer de 71 años que llegó el pasado 14 de febrero desde España y que se convirtió en el primer caso de covid-19 en Ecuador, así como en el primer deceso.



Sobre la hermana de la persona catalogada como el primer caso, el médico internista del Ministerio de Salud Pública, José Vergara, manifestó el sábado 14 de marzo en rueda de prensa que la mujer llegó a la casa de salud "en estado crítico" y no respondió a la medida de resucitación.



Y añadió sin más detalles: "No hemos tenido tiempo para tratar la paciente e identificar la causa específica de muerte, esto se sabrá con la autopsia".

No obstante, en sus estadísticas sobre el coronavirus, el SNGRE menciona dos fallecimientos.