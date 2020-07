El Inspi procesa 3 000 pruebas por día para coronavirus de todo el país

LEA TAMBIÉN

Solo cinco funcionarios del Centro de Referencia Nacional de Influenza y otros virus respiratorios afrontaron las primeras semanas de la emergencia por covid-19 en Guayaquil. En ocasiones sus jornadas se extendían hasta las 02:00, para reportar el último análisis.

“Decidimos trabajar sin horario solo pensando en entregar el resultado y con ello tratar de salvar una vida”, recuerda Denisses Portugal, que labora como analista técnica.



Cuando la demanda aumentó drásticamente se organizaron turnos rotativos y se sumó el apoyo de técnicos de otros centros del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (Inspi). Hoy 41 personas trabajan en los laboratorios de Guayaquil, Quito y Cuenca.



Doménica De Mora, experta técnica del centro, explica que desde el 29 de febrero pasado, cuando obtuvieron el primer resultado positivo a SARS-CoV2, han analizado más de 138 100 muestras. Solo en el Puerto Principal realizaron 2 000 pruebas PCR al día, en el pico de la pandemia.

“En ese tiempo fue muy duro ver que casi todas las muestras de los casos graves tenían resultados positivos; en algunas ocasiones eran resultados de nuestros familiares. Pero la dedicación de servir nos mantenía en pie”, relata De Mora.



Ahora analizan 3 000 pruebas diarias de todo el país. El centro en Guayaquil abarca seis provincias, pero con el incremento de casos en la Sierra procesa la demanda de 19 provincias, incluida Pichincha. Aquí se ha realizado el 56% de las pruebas nacionales.



De Guayaquil cada vez llegan menos muestras. Apenas tuvo 27 nuevos diagnósticos entre martes y miércoles, según el reporte del Ministerio de Salud (MSP). La cifra coincide con una baja sostenida de casos y defunciones.

Aunque hay una estabilidad, ayer 22 de julio del 2020 la alcaldesa Cynthia Viteri advirtió que el cantón seguirá en semáforo amarillo. “Aún no tengo las señales que me indiquen un cambio a verde”.



En el país, el 37% de las muestras ha sido positivo a SARS-CoV2. En un comunicado, el Inspi aclara que “la institución responde a diario y no tiene retraso en la entrega de resultados”.



Alfredo Bruno, coordinador general técnico de la entidad, explica que a fines de enero implementaron la técnica de RT-PCR en tiempo real para la detección molecular del nuevo coronavirus. Este procedimiento manual implica varias etapas, desde la preparación de la muestra, pasando por la extracción de ácidos nucleicos, hasta la amplificación de un fragmento de ARN viral.

Pero también cuentan con un sistema automatizado. Bruno detalla que este proceso permite realizar todos los pasos en un mismo equipo, aumentando la capacidad de respuesta. “El Centro Nacional de Referencia puede procesar alrededor de 4 000 pruebas diarias en sus tres sedes”.



Por ahora el Inspi desarrolla proyectos de investigación. De Mora explica que son parte de la red global de Vigilancia Genética de Influenza y SARS CoV-2, y han contribuido a análisis locales e internacionales que determinan la existencia de una sola cepa del virus, con linajes genéticos diferentes.



“Al momento no existe diferencia en cuanto a su virulencia, acorde a los diferentes linajes. Pero se continúa analizando y actualizando la información científica”, señaló.



El centro informó que tiene un plan de contingencia para enfrentar una posible segunda ola de contagios. Este incluye 10 servidores de apoyo, que se integrarán de ser necesario.



Richard Figueroa se unió al trabajo en laboratorio durante la emergencia en Guayaquil. Antes había colaborado en los brotes de dengue, zika y en la pandemia por AH1N1 en 2009. “Sabemos que en una situación como la actual somos los primeros en ser llamados a enfrentar con decisión el trabajo que hemos escogido”.