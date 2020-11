Nueva etapa de controles a centros comerciales en Quito

El Cuerpo de Bomberos de Quito emprendió una nueva etapa de controles en los centros comerciales y los denominados del ahorro.

La entidad informó que la segunda etapa consiste en visitar aquellos establecimientos que no cumplieron en la primera fase, y verificar el cumplimiento de la restricción de aforo y distanciamiento físico, para disminuir el riesgo de contagio de covid-19.

Del 14 de septiembre al 25 de octubre del 2020, la institución realizó la inspección de aforo a 53 centros comerciales y del ahorro. A partir del 26 de octubre, arrancaron con la segunda fase de reinspección hasta el 1 de noviembre y esta segunda semana del mes.



Sin embargo, este sábado 7 de noviembre no se desarrollaron inspecciones y tampoco están previstas para el domingo 8.



Este viernes 6 de noviembre, por ejemplo, acudieron a sitios como el Centro Comercial Popular del Sur. El personal verificó que no se registraban aglomeraciones y cumplían con la señalización de las medidas de bioseguridad.



La Ordenanza Metropolitana 001 determina que ningún establecimiento o evento podrá sobrepasar el aforo definido. Determina, además, la aplicación de una multa de 10 salarios básicos unificados, a quien impida la labor de control de los bomberos, y cinco salarios básicos unificados al establecimiento que infrinja las reglas técnicas.



Los operativos de control de aforo se realizan en las horas de mayor afluencia de personas en los centros comerciales. Los inspectores visitan de forma planificada y aleatoria, sin aviso previo.

Se desarrolla un control visual de las instalaciones para verificar el aforo, distanciamiento físico, aglomeraciones y uso de señalética de bioseguridad.



En el caso de que el resultado sea ‘No Aprobado´, se dejará una copia de la notificación al usuario y se remite a la Agencia Metropolitana de Control (AMC), para proceso administrativo sancionador.