7 de cada 10 inspecciones de bomberos a locales comerciales de Quito registran fallas

El 2020 ha sido un año difícil para las actividades comerciales en Quito. Sin embargo, en medio de la pandemia por el covid-19, las solicitudes para iniciar un negocio en un local no se han detenido.

Entre enero y octubre, el Cabildo registra 20 680 solicitudes de nuevas Licencias Únicas de Actividades Económicas (LUAE). A esa cifra se suman 18 000 renovaciones. En total se han gestionado 38 680.



Henry Reyes, director Metropolitano de Servicios Ciudadanos, comenta que anualmente se atiende cerca de 70 000 licencias, entre nuevas y renovaciones. Es decir, aunque las solicitudes no han parado, la cantidad no se acerca a los promedios históricos.



La LUAE es un requisito obligatorio para toda actividad comercial que se desarrolla en un local. Actualmente, el trámite es presencial en las administraciones zonales.



Desde el próximo 11 de noviembre ese requisito se podrá obtener de forma virtual. Sin embargo, habrá una modificación en el procedimiento.



Reyes explica que la obtención del documento que se gestione de manera virtual para las actividades en las que se manipule gas requerirá antes de una inspección del Cuerpo de Bomberos (CBQ).



La decisión se tomó después de que el 10 de octubre ocurriera una explosión de un tanque de gas en Cumbayá que dejó varias personas heridas y destruyó viviendas y vehículos.



Vladimir Alvear, analista de Prevención del CBQ, señala que el evento se produjo por una fuga de un cilindro de gas de 15 kilogramos que estaba conectado a la cocina.



Para evitar accidentes como ese, Bomberos realiza inspecciones anuales a los locales que cuentan con LUAE. En el presente año se han revisado 50 480 negocios. Anualmente, según Alvear, se inspeccionan 85 000. Esto significa que, hasta la fecha, se ha cumplido con el 59,3% del promedio anual.



Patricio Carrillo es uno de los inspectores de Bomberos. Ayer, 5 de noviembre del 2020, visitó restaurantes, una tienda, un bazar, un motel y un local que comercializa repuestos de automotores en la zona de Quitumbe, en el sur.



En cada inspección que dura media hora, él utiliza una cámara y una grabadora de voz en las que registra los procedimientos que realiza.



Primero visitó al restaurante El Rey de las Cazuelas, ubicado en el barrio Pueblo solo Pueblo. Supervisó que se encontraran limpias y sin grasa las campanas de extracción por donde se desfogan los vapores que se producen por la preparación de alimentos.



También constató que funcionaran las válvulas de corte con las que se obstruye el suministro de gas cuando las llaves principales tienen fallas. Carrillo cuenta que al día se hace un promedio de 10 visitas a establecimientos comerciales.



Del total de inspecciones diarias, siete reportan problemas de diversa índole. Dos por instalaciones mal construidas y cinco por no limpiar las campanas de extracción, no usar sensores de gas o porque caducaron los extintores, entre otros.



Los datos de los Bomberos muestran que la mayoría de verificaciones se ha hecho a locales comerciales (tiendas, bazares, restaurantes).



De las 50 480 inspecciones, 45 000 fueron para ese tipo de negocios. Otras 1 479 se hicieron en fábricas. El resto de visitas se efectuó en establecimientos de educación, salud, almacenamiento y comercial-mercantiles.



Cuando no se toman en cuenta las observaciones del CBQ, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) inicia procesos de sanción. Estefanía Grunauer, supervisora de la AMC, señala que en lo que va del año se han hecho 8 218 operativos para verificar el buen uso de la LUAE.

Recuerda que, por la emergencia sanitaria, las únicas actividades comerciales suspendidas son las de los centros de entretenimiento nocturno, ‘night club’, bares y discotecas.



Para el resto, la AMC realiza visitas de control en las que se revisa que la licencia se use para la actividad registrada y que, además, se cumplan con las medidas de bioseguridad.



Según los datos de la Dirección Metropolitana de Servicios Ciudadanos, el 91% de las solicitudes de LUAE es para actividades que no requieren la inspección previa. Es decir, se gestionan para tiendas, papelerías, bazares y similares.



En esos casos, la entrega de la LUAE de manera digital será inmediata. Reyes explica que una vez emitida, entidades como Bomberos o Ambiente realizarán las inspecciones.



Desde el 11 de noviembre el pedido de la LUAE se podrá hacer desde la página web www.pam.quito.gob.ec. Con esto, dice Reyes, se prevé que los negocios opten por su regularización.