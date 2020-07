Este 27 de julio continúan las inscripciones para el nuevo examen de acceso a la educación superior pública

LEA TAMBIÉN

Este lunes 27 de julio del 2020, los nuevos bachilleres y quienes aspiren a un cupo en universidades, escuelas politécnicas e institutos públicos del país podrán inscribirse para rendir el nuevo Examen de Acceso a la Educación Superior (EAES). Este reemplaza al Ser Bachiller y no es obligatorio.

El registro de los aspirantes arrancó ayer, domingo 26 de julio, y se extenderá hasta el domingo 2 de agosto, a través de la página examenadmision.senescyt.gob.ec. La Secretaría de Educación Superior informó que el día en el que los postulantes se inscriban no influye en su proceso de admisión.



El examen no es obligatorio y deben rendirlo solo quienes deseen acceder a una institución de educación superior pública. La fecha de la toma del examen todavía no ha sido anunciada por la Senescyt.



Para inscribirse, los postulantes deben crear una cuenta en el sitio web, registrando sus datos personales y llenando una ficha de inscripción. Luego deberán ingresar nuevamente a la plataforma, llenar y cargar la encuesta de factores asociados y guardar el comprobante de inscripción.

🤓 A continuación te contamos paso a paso, cómo realizar tu inscripción para rendir la evaluación de acceso a la educación superior. ¡Atentos! 👨🏻‍💻⬇️



En redes sociales, aspirantes manifestaron que se presentaron fallas en el sistema informático, por lo que este lunes 27 de julio, la Senescyt respondió preguntas sobre el proceso de inscripción, a través de una transmisión en vivo de Facebook.



La Secretaría además brinda asesoría para los aspirantes que han olvidado su contraseña para ingresar al sistema.



El único requisito para inscribirse para rendir el EAES es ser bachiller o cursar el tercero de bachillerato (régimen Sierra). Aspirantes de cualquier edad podrán inscribirse, informó la Senescyt a través de sus redes sociales.



Los extranjeros que deseen rendir el examen deberán contar con un título de bachiller homologado por el Ministerio de Educación de Ecuador y tener visa vigente hasta el 26 de enero del 2021.



Los campos que se evaluarán en el nuevo examen son los mismos que en el anterior: matemáticas, lenguaje, ciencias sociales y ciencias naturales. La Senescyt dijo que será un test más corto.