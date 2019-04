El miércoles 24 de abril empiezan las inscripciones para el examen Ser Bachiller régimen Sierra

LEA TAMBIÉN

Del 14 al 20 de junio del 2019 se tomará el examen Ser Bachiller para el régimen Sierra, anunciaron en rueda de prensa las autoridades de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y tecnología (Senescyt), Ministerio de Educación e Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval), este martes 23 de abril del 2019.

La población escolar (estudiantes que cursan el tercero de bachillerato), así como aquellos que no se encuentren en el ciclo académico actual y deseen dar el examen, deben inscribirse desde mañana, miércoles 24 de abril hasta el 7 de mayo.



Para inscribirse es necesario abrir una cuenta en la platatorma Ser Bachiller y crear un usuario con tres requisitos: el registro de datos personales, una encuesta y la impresión de comprobantes. Una vez que el proceso de inscripción haya concluido, no podrá ser modificado ni anulado.



Del 14 al 17 de mayo se realizará la autoasignación de sede para rendir el examen. La población escolar rendirá el Ser Bachiller dentro de la institución en la que cursa sus estudios actualmente o en la institución más cercana en caso de no contar con laboratorios informáticos.



Los bachilleres que ya se graduaron en períodos anteriores deben elegir el recinto académico más cercano a su domicilio, a través de la plataforma Ser Bachiller, durante las fechas establecidas.



Una vez que se ha cumplido con el proceso de autoasignación de sede, los aspirantes deben revisar su cuenta de manera constante, ya que deberán imprimir el comprobante donde constará el lugar, hora y fecha del examen, además el usuario y contraseña que le fue asignado para que puedan ingresar a rendir el Ser Bachiller.

Edwin Palma, director del Ineval, explica el procedimiento que se seguirá en caso de identificar filtración del contenido del examen Ser Bachiller.



El 14 de junio se iniciará el examen con los grupos de atención prioritaria: chicos con discapacidad o pertenecientes a aulas hospitalarias. El 15 y 16 de junio rendirá el examen la población no escolar y del 17 al 20 los estudiantes de tercero de bachillerato.



El secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Adrián Bonilla, recordó que este examen tiene dos fines. El primero es que los jóvenes se gradúen de bachilleres, para lo cual deben alcanzar un puntaje mínimo de siete sobre 10.



De esa nota para graduarse, el 30% corresponde al examen Ser Bachiller; otro 30% corresponde al promedio obtenido en el subnivel de básica superior, y un 40% es el promedio de los tres años de bachillerato.



Además, el Ser Bachiller habilita a los estudiantes a postular por un cupo en el sistema de educación superior del país. Bonilla indicó que los estudiantes que no obtuvieron una plaza en la universidad y desean mejorar su puntaje para volver a intentar pueden rendir nuevamente el examen.



La subsecretaria de acceso a la Educación Superior, Fernanda Maldonado, indicó que en el Ser Bachiller régimen Costa participaron unas 176 000 personas, por lo cual se espera un número menor en la prueba de junio, ya que en el ciclo Sierra existen menos estudiantes.



Para acceder a un cupo universitario en el sistema público, explicó Maldonado, se pueden aplicar las notas del Ser Bachiller de los cuatro últimos períodos. “El sistema jala la nota más alta”.



Para que se tome en cuenta una calificación de períodos anteriores a los cuatro últimos, el postulante universitario debe solicitar la habilitación de esa nota, señaló la subsecretaria.



Para los jóvenes que obtuvieron un cupo universitario y no lo aceptaron existe una penalidad de un período académico, al igual que para aquellos que se inscriban para rendir el Ser Bachiller y no lo hagan.



Edwin Palma, director del Ineval, indicó que el examen explora cinco campos de conocimiento: matemático, lingüístico, científico, social y abstracto. En total esos campos suman 160 ítems dentro de la prueba.



Además aseguró que durante la evaluación se aplicarán las respectivas sanciones para personas que difundan el contenido del examen por cualquier medio físico o electrónico, a través de un reglamento expedido para esos fines. “El Ineval ha trabajado en un sistema que permite identificar el nombre del sustentante que publicó las preguntas de la evaluación en redes sociales”.