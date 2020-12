Inscripciones para ser parte de la CTE arrancaron este 28 de diciembre del 2020; hay problemas en la página oficial

La página web de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) registra problemas. El link que da acceso al proceso de inscripción de aspirantes a agentes y a oficiales tiene intermitencias. Es decir, en ocasiones se conecta y en otras envía un aviso de error.

Aspirantes que lograron ingresar se enfrentaron a otro problema. Unos digitaron sus números de cédula, tal como se pide en la plataforma, pero la página reportó errores en medio de su registro. Después de minutos de espera, el portal envió un mensaje con la frase “Estimado usuario; el proceso de registro ya caducó”.



Carlos Quimbita tiene dudas si es que logró completar este primer paso o no. “Ahora no me permite ingresar de nuevo y estoy preocupado. He llamado a los números que están en la CTE, pero nadie contesta”. Él quiere conversar con los responsables del proceso para que le respondan sus dudas. Este lunes 28 de diciembre del 2020 no lo logró.



Desde la CTE indicaron a este Diario que los fallos en la página web se deben a “la masiva asistencia de usuarios” que tratan de ingresar. El registro se inició a las 08:00 de este lunes 28 de diciembre del 2020 y se extenderá hasta el 15 de enero del 2021.



Para este proceso de selección se habilitaron 1 200 cupos para personal operativo (clase) y 200 para el rango de oficiales. Entre los requisitos que deben cumplir los aspirantes están:



- Ser ecuatoriano



- Tener entre 18 años y 24 años en el momento de su postulación.



- No haber sido destituidos de Fuerzas Armadas o Policía.



Los postulantes a agentes que aprueben todas las fases del proceso ingresarán a la Escuela de Formación ubicada en Pasaje, El Oro. La preparación durará un año; en cambio, los postulantes a oficiales irán por tres años a la Escuela de Formación de Guayaquil y se graduarán como inspectores en el nivel directivo.

La Comisión de Tránsito del Ecuador detectó que hubo personas que pidieron dinero a cambio de ayudar en el proceso de admisión. En la página web consta un mensaje en la que se informa a la ciudadanía que todos los trámites son gratuitos.