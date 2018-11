Inscripciones para la competencia de coches de madera en Quito están habilitadas

LEA TAMBIÉN

Las inscripciones para la tradicional carrera de coches de madera Jorge Aguilar Veintimilla, por las fiestas de Quito, se encuentran habilitadas. En la edición de este 2018, la competencia cumple 45 años.

Las inscripciones se receptarán hasta el próximo viernes 23 de noviembre del 2018. Los interesados pueden acercarse a la vivienda ubicada en las calles García de León Oe3-46 y avenida América, en sector Las Casas, norte de Quito, en el horario desde las 09:00 hasta las 19:00.



Uno de los requisitos de la competencia es que los participantes tengan entre 6 a 15 años de edad cumplidos, pues entre esas edades están distribuidas las categorías: la primera de 6 a 9 años, otra de 10 a 12 y la última de 13 a 15 años.



La primera eliminatoria será el sábado 24 de noviembre, en la calle Las Casas. La segunda será una carrera nocturna el jueves 29 en la calle Río de Janeiro, en el centro de Quito.



La final de este año está previsto que se realice el 1 de diciembre en la calle Las Casas aseguró Marco Aguilar, uno de los organizadores. Este 2018 no se competirá en la calle Mejía, Centro Histórico de Quito, ya que en esa vía se han colocado unos pequeños postes de hierro al filo de la calzada que "puede ser muy peligroso para los participantes", señaló.



Los organizadores detallaron los requisitos para los competidores y sus coches participantes.



Los interesados deben presentar la copia de la cédula de competidor o partida de nacimiento, copia de cédula de padre y madre o representante legal del participante, dos fotos tamaño carnet y la autorización con firma de los padres o representante legal de los menores.



Los coches de madera de los participantes deben cumplir con especificaciones, según cada categoría. En la de los más pequeños, de 6 a 9 años, el vehículo debe ser totalmente de madera y pesar máximo 60 libras; para los de 10 a 12 años, el peso del coche no debe superar las 80 libras; y los de los más grandes, de 13 a 15 años, no excederá las 100 libras.



En general, los coches deben tener llantas con recubrimiento de caucho, uso de bocin (prohibido rulimanes), cable de frenos de automóvil o motocicleta. Los participantes deberán usar casco de motocicleta (con protector frontal), así como coderas y rodilleras.



Los organizadores indican que los interesados pueden obtener mayor información al teléfono: 0995 689 334.