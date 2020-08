Inscripción para nuevo examen de acceso a la educación superior será hasta mañana 4 de agosto del 2020

LEA TAMBIÉN

Los aspirantes a un cupo en universidades e institutos públicos del país podrán inscribirse para rendir el Examen de Acceso a la Educación Superior (EAES) hasta mañana martes 4 de agosto del 2020. Así lo informó el secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Agustín Albán, este lunes 3 de agosto del 2020.

Las inscripciones arrancaron el pasado 26 de julio del 2020 y concluían ayer, domingo 2 de agosto. Hasta esa fecha se inscribieron 185 000 jóvenes en todo el país, dijo el titular de la Senescyt, a través de un video colgado en su cuenta de Twitter.



El ente rector de la educación superior -dijo Albán- notó que hay algunos chicos que no han concluido la encuesta de factores asociados, por lo cual se decidió ampliar el plazo, desde la tarde de este 3 de agosto hasta las 23:30 del martes 4.



El objetivo -dijo el Secretario- es que quienes no lo hicieron puedan completar la encuesta de factores asociados y quienes por algún motivo no se inscribieron y quieren acceder a un cupo universitario tengan la oportunidad de hacerlo.

¡Buenas noticias para nuestros jóvenes! Ampliamos el plazo de inscripción hasta mañana, 4 de agosto, 23:30, para que quienes por algún motivo no lo pudieron hacer o aún no han culminado este proceso, lo realicen ingresando en https://t.co/oTQ1q82l3C #admision2020 pic.twitter.com/NeoUzJEs6d — Agustín Albán (@agustinalbanm) August 3, 2020



La inscripción se realiza a través del sitio examenadmision.senescyt.gob.ec. La Secretaría de Educación Superior aclaró que la fecha en el que los postulantes se inscriben no influye en su proceso de admisión.



Los postulantes deben crear una cuenta en el sitio web, registrando sus datos personales y llenando una ficha de inscripción. Luego deberán ingresar nuevamente a la plataforma, llenar y cargar la encuesta de factores asociados y guardar el comprobante de inscripción.



El nuevo examen evaluará los mismos campos que el Ser Bachiller: lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y sociales, pero en 80 preguntas. Este se tomará en la primera semana de septiembre, como fecha tentativa y se aplicará en línea, debido a las condiciones sanitarias que vive el país por el covid-19.



La Senescyt ha informado que la prueba será más corta, ya que solo evaluará lo necesario para el ingreso a la universidad. El Ser Bachiller también se aplicaba para obtener el título de bachiller y tenía 120 preguntas.



El EAES equivaldrá al 60% de la nota requerida para acceder a cupos y el 40% restante es el récord académico de los chicos (nota de grado). También se podrán obtener hasta 45 puntos adicionales por acciones afirmativas, relacionadas con la condición económica del aspirante, también por pertenecer a pueblos y nacionalidades indígenas o por situaciones de vulnerabilidad como haber sido víctima de violencia o encontrarse en situación de movilidad humana.