Ximena Peña y Patricio Barriga, binomio de AP, inscriben sus candidaturas y marcan distancia del Gobierno

Con música de banda de pueblo. Así llegó el binomio presidencial de Alianza País (AP) para solicitar la inscripción de sus candidaturas en la sede matriz del Consejo Nacional Electoral (CNE), la mañana de este martes 6 de octubre del 2020.

La exasambleísta por el exterior y coordinadora del bloque de AP, Ximena Peña, buscará la Presidencia de la República. Mientras que el exsecretario de Comunicación en el régimen correísta, Patricio Barriga, será la opción para la Vicepresidencia.



También arribó el actual presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, quien buscará la reelección, pese a la baja aprobación del trabajo legislativo.



Peña aseguró que no son un binomio "oficialista" y dijo que las candidaturas nacieron de sus bases, con la intención de recuperar "el sueño con el que nació el movimiento, de construir un país con una economía solidaria para todos".



La presidenciable de AP también se refirió al Primer Mandatario, Lenín Moreno, quien actualmente preside el movimiento de la lista 35. "Vemos que gobiernan otros. Vemos otra lista donde están exministros, gobernadores, esa es la lista oficialista".



Peña dijo que a la interna de AP se debate la Presidencia del movimiento, en manos de Moreno. Sin embargo, dijo que a su criterio el Jefe de Estado debería dar un paso al costado. "En lo personal estoy convencida que debería renunciar. Él ha dicho que no va a ser parte de este proceso. No ha sido parte de nuestra organización. Es un Presidente de papel. Yo creo que probablemente se sienta mejor renunciando".



Hasta el momento 14 binomios presidenciales han ingresado la documentación para solicitar su inscripción en el CNE. Sin embargo, no se aceptó a trámite la calificación de la fórmula de Juntos Podemos, uno de los cuatro movimientos eliminados por el ente electoral.



Este martes se prevé que soliciten su inscripción los binomios de Pachakutik (Yaku Pérez y Virna Cedeño) y Avanza (Isidro Romero y Sofía Merino).

La fase de inscripción de candidaturas concluirá a las 18:00 del miércoles 7 de octubre del 2020.