La inscripción de candidatos para las elecciones requiere declaración sobre paraísos fiscales y tiempo de residencia en una jurisdicción

La fase de inscripción de candidaturas para participar en las elecciones generales del 2021 en Ecuador está abierta. Este sábado 19 de septiembre del 2020 se cumple el segundo día del proceso. El trámite se puede realizar a través del sistema en línea del Consejo Nacional Electoral (CNE), aunque también están autorizadas las inscripciones presenciales, respetando los protocolos de bioseguridad.

Por ahora, solo el movimiento Libertad es Pueblo Libertad es Pueblo inscribió a su binomio presidencial, integrado por Juan Carlos Machuca y Cristóbal Luna. El grupo realizó el trámite, pese a que el Pleno del CNE dejó sin efecto su inscripción, acogiendo un informe de Contraloría.



En total, 16 binomios presidenciales tienen aspiraciones electorales, pero el número podría disminuir, si se ratifica la eliminación de cuatro organizaciones observadas por Contraloría. Según el consejero electoral, Luis Verdesoto, alrededor de 4 280 aspirantes, para todas las dignidades, están en carrera electoral.



Con las reformas al Código de la Democracia, todos los aspirantes deben presentar dos declaraciones juramentadas, como parte de los requisitos para su inscripción. En la primera, cada postulante debe indicar que no se encuentra incurso en las prohibiciones que surgieron en la Consulta Popular del 19 de febrero del 2017. El documento hace referencia a la prohibición de tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales.



La segunda declaración juramentada debe incluir el lugar y tiempo de residencia en una determinada jurisdicción territorial. Este cambio se aprobó en las reformas legales que entraron en vigencia para los comicios del 2021.



Para optar por la Presidencia de la República se requiere ser ecuatorianos por nacimiento, haber cumplido 35 años de edad a la fecha de inscripción, estar en goce de los derechos políticos y no tener inhabilidades o prohibiciones legales.



En el caso de la Asamblea y el Parlamento Andino, los aspirantes deben tener más de 18 años y constar en el registro electoral del lugar al que se desea representar. Los aspirantes a legisladores por el exterior deben haber vivido en la respectiva circunscripción, de forma ininterrumpida, al menos dos años en el último lustro.



El artículo 96 del Código de la Democracia establece las prohibiciones para ser candidatos. Entre las principales, constan tener contratos con el Estado o haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción.



La presidenta del CNE, Diana Atamaint, explicó que toda la documentación ingresada por el representante legal de cada movimiento al momento de la inscripción será analizada por un equipo jurídico, que elaborará un informe. Después, el Pleno del CNE resolverá si califica o no las candidaturas, en el caso de dignidades nacionales.



Las 25 Juntas Electorales designadas el jueves 17 de septiembre, en cambio, se encargarán de inscribir y calificar las candidaturas provinciales y del exterior.



La fase de inscripción de candidaturas se cierra a las 18:00 del próximo 7 de octubre. La primera vuelta electoral está programada para el domingo 7 de febrero del 2021.