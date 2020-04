Inredh alerta que un adulto mayor de nacionalidad Secoya falleció con síntomas asociados al covid-19 en Subumbíos

LEA TAMBIÉN

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) emitió un comunicado en el que informó que un adulto mayor de nacionalidad Secoya, con sintomatología asociada al covid-19 falleció en la provincia de Sucumbíos, en la Amazonía del Ecuador. La organización publicó el documento el viernes 17 de abril del 2020.

La ONG también dijo que en los últimos 15 días, cerca de 20 personas de esa nacionalidad de Sucumbíos han presentado síntomas del nuevo coronavirus.



En el comunicado, Inredh solicita al Ministerio de Salud que realice un testeo masivo para disminuir el riesgo de contagio en la población Secoya que cuenta con 700 habitantes.

📍En los últimos 15 días, cerca de 20 personas de la nacionalidad Secoya de la provincia de Sucumbíos han presentado síntomas asociados al Covid-19 y una persona adulta mayor con sintomatología falleció.



— INREDH (@inredh1) April 18, 2020



Según la organización, "la nacionalidad Secoya no solo corre riesgo por la pandemia declarada por el virus covid-19, sino también porque no cuenta con sus fuentes de sustento diario. No pueden pescar por la contaminación de los ríos, no pueden cazar por la presión de los invasores y si salen a la ciudad el riesgo de contagio crece".



El COE Nacional (Comité de Operaciones de Emergencia) informó en el reporte del 17 de abril que la provincia de Sucumbíos registra 34 casos confirmados de covid-19 y un fallecido.



Inredh hizo un llamado a la ciudadanía y solicitó ayuda humanitaria. Dijo que las personas que deseen colaborar pueden comunicarse a los teléfonos 0967 015578/098 185130.



La Fundación dijo que el pasado 20 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó a los Estados partes, como el Ecuador, su deber de "protección especial que debe ser dedicado a esa población y la importancia de proporcionarle información sobre la pandemia de forma sencilla y, en lo posible, en su idioma tradicional".