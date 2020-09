Retiran cargos contra hombre afroamericano, juzgado seis veces por el mismo delito en EE.UU.

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Fiscales estadounidenses retiraron el viernes 4 de septiembre del 2020 los cargos contra un hombre afroamericano que fue juzgado seis veces por los mismos asesinatos y pasó más de 20 años en prisión.

Curtis Flowers estuvo 23 años en prisión por un asesinato cuádruple cometido en Misisipi en 1996. Él siempre mantuvo su inocencia.



El fiscal de los seis juicios fue finalmente acusado el 2019 por la Corte Suprema de Estados Unidos de esforzarse por mantener a personas afro fuera del jurado y finalmente renunció al caso.



Flowers, quien fue sentenciado a muerte cuatro veces por el caso, fue puesto en libertad bajo fianza en diciembre, aunque aún era posible otro juicio. Pero el viernes 4 de septiembre, el fiscal general de Misisipi desestimó los cargos en su contra.



“Finalmente estoy libre de la injusticia que me dejó encerrado en una caja durante 23 años”, dijo Flowers en un comunicado. “El día por el que he orado por fin ha llegado”.



Según la ley estadounidense, un sospechoso absuelto de un delito no puede volver a ser juzgado. Sin embargo, Flowers fue juzgado seis veces.



El Tribunal Supremo de Misisipi anuló cada una de las condenas y sentencias de muerte de los tres primeros juicios por conducta indebida del fiscal. Los dos siguientes terminaron sin decisión del jurado. En 2010 Flowers fue condenado por última vez y sentenciado a muerte.



Pero esta decisión fue anulada en 2019 por la Corte Suprema de Estados Unidos debido a lo que consideró un “esfuerzo incansable y decidido de un fiscal para eliminar del jurado a individuos negros”. Ese fiscal, Doug Evans, había estado en el caso desde el principio.



En enero accedió a retirarse del caso y la fiscal general del estado, Lynn Fitch, inició el proceso desde cero.



Ella pidió que se desestimara el caso y un juez estuvo de acuerdo.