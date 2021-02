Inocar prevé el oleaje entre moderado y ligeramente agitado entre el viernes 12 y domingo 14 de febrero

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) infomó que, según los registros locales y globales, se pronostica oleajes provenientes del sur del Pacífico arribarán a las costas ecuatorianas.

La intensidad de las olas en el perfil costero insular y continental ecuatoriano se verá influenciado adicionalmente por la ocurrencia de un periodo de aguaje (máximas amplitudes de marea), que se presenta del 11 al 14 de febrero de 2021. Por lo que del 12 al 14 se prevé el estado del mar entre moderado y ligeramente agitado.



Los días posteriores, se mantendrá la presencia del oleaje del sur del Pacífico, pero al existir estados de marea normales se pronostica estados de mar con intensidad entre moderado y ligero, según un comunicado de Inocar.



Inocar, por eso recomienda entre el 12 al 14 de febrero tomar mayor precaución al ingresar al mar, ya que estas condiciones influenciarán tanto en la variabilidad de las corrientes litorales, como en la intensidad del rompimiento de las olas y ascenso del nivel del mar, lo que puede afectar malecones y asentamientos cercanos al mar, principalmente en horas de pleamar.



Las recomendaciones



Las recomendaciones para los turistas y pobladores de zonas costeras y para quienes realizan sus actividades en el borde costero es estar atentos a las señales y avisos emitidos por las entidades de control y técnicas correspondientes. “No ingresar al mar solos y en lo posible mantenerse en el área destinada para bañistas”, señala el organismo.



El pedido para los usuarios es que “si no hay bandera o no tiene claro su mensaje, antes de ingresar en el mar, preguntar al personal autorizado, quienes le pueden informar acerca de las características del oleaje en la playa que se encuentre”. Por ejemplo: cuales son las áreas peligrosas o información sobre los horarios de mareas.



Inocar menciona que en caso de ser arrastrados por la corriente de resaca (mayor peligro en bajamar), es imprescindible mantener la calma y no luchar contra la corriente, se sugiere nadar en dirección paralela a la orilla hasta que deje de sentir la fuerza de arrastre o mantenerse flotando mientras periódicamente hace señales laterales con un solo brazo para advertir a la gente de la playa sobre su situación y ser rescatado.



Para quienes realizan labores en embarcaciones pequeñas, consultar en las capitanías o retenes sobre el estado del mar antes del zarpe, adicionalmente asegurarse de llevar abordo todos los implementos de seguridad necesarios, especialmente chalecos salvavidas y equipos de comunicación en buen estado.



Otras recomendaciones:



- No arrojarse al mar desde escolleras.



- No perder de vista a sus hijos en la playa. La actividad de menores debe ser supervisada por adultos.



- Nadar en paralelo a la orilla. Evitar internarse mar adentro.



- Tener presente que las zonas rocosas y los muelles son lugares peligrosos para bañarse.



Condición de las olas frente a las costas continentales e insulares (aguas intermedias)





ZONA FECHA DIRECCIÓN DE LAS OLAS MÍNIMO Y MÁXIMO DE ALTURAS PERIODO DE LAS OLAS ESTADO DEL MAR

ZONA COSTERA

(Basado en Índice de amenaza) Borde costero continental

12 hasta el 14 de febrero Oeste- Suroeste

Mín.: 0.30 m.

Máx.:0.80-1.20 m. 13 -16

segundos Moderado y Ligeramente agitado

Período de aguaje: 11 hasta el 14 de febrero Borde costero continental

Figura 1



15 hasta el 17 de febrero Mín: 0.30 m.

Máx:1.20-1.60 m. 14 -16

segundos Moderado y ligero Borde costero insular



12 hasta el 14 de febrero Zona norte y oeste

del Archipiélago: Oestesuroeste-Suroeste



Zona sur del Archipiélago:

Suroeste-Sursuroeste Mín.: 0.50 m.

Máx.:0.80-1.50 m. 13 -16

segundos

Moderado y Ligeramente agitado

Período de aguaje: 11 hasta el 14 de febrero Borde costero insular

Figura 1

15 hasta el 17 de febrero Mín.: 0.60 m.

Máx.:1.00-1.90 m. 14 -16

segundos Moderado y ligero



Pronóstico de olas en mar abierto (aguas profundas)



ZONA FECHA RANGO DE ALTURA DE OLAS(m) ESTADO EN

MAR ABIERTO

(Escala de Douglas) Territorio marítimo de la zona continental meridiano 81.25° O 12 de febrero 1.00-1.40 Moderado y Ligero Territorio marítimo de la zona continental meridiano 81.25° O 13 y 14 de febrero 1.30-1.70 Moderado Territorio marítimo de la zona continental meridiano 81.25° O 15 y 16 de febrero 1.50-1.90 Moderado Territorio marítimo de la zona continental meridiano 81.25° O 17 de febrero 1.30-1.70 Moderado Territorio marítimo de la zona continental meridiano 83° O 12 y 13 de febrero 1.25-1.85 Moderado Territorio marítimo de la zona continental meridiano 83° O 14 hasta el 16 febrero 1.70-2.00 Moderado Territorio marítimo de la zona continental meridiano 83° O 17 de febrero 1.60-1.85 Moderado Territorio marítimo insular meridiano92.5° O 12 de febrero 1.40-1.70 Moderado Territorio marítimo insular meridiano92.5° O 13 hasta el 16 de febrero 1.70-2.10 Moderado Territorio marítimo insular meridiano92.5° O 17 de febrero 1.70-1.80 Moderado



Estado del mar