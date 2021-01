Inocar alerta de oleaje medio en la Costa de Ecuador y Galápagos; banderas sirven de alerta para turistas

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) alertó este viernes 29 de enero del 2021 que para los próximos cuatro días se pronostican oleajes de aguas profundas provenientes del norte del Pacífico en las zonas costeras de Ecuador.

La entidad pronostica un estado del mar, entre ligeramente agitado y agitado. Este oleaje se caracteriza por la presencia de olas medias, conjunción de olas altas, presencia de resacas y aumento del nivel del mar. La condición marítima durará entre el 29 de enero y 1 de febrero del 2021.



Para prevenir percances se levantará una señalética con banderas de colores: el Amarillo (puede ingresar al mar con precauciones), Verde (ingrese tomando en cuenta a los socorristas) y Rojo (no es recomendable ingresar al mar). El Inocar, en una imagen que compartió en la red social Twitter, dispuso la bandera amarilla en las playas del perfil costanero de Ecuador y las Islas Galápagos.

De acuerdo a los índices de altura de olas emitido por @inocarec, en el periodo del 30 de enero al 01 de febrero del 2021, se tendrá un nivel de oleaje medio➡️bandera amarilla.



Conozca el color de las banderas que estarán en las playas del litoral ecuatoriano. #EcuadorPrevenido pic.twitter.com/6YTrwdSGA6 — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) January 29, 2021



El Inocar recomienda tener precaución en todo el borde costero, "principalmente en las playas con alineación noreste–suroeste; y zona norte-oeste de la región Insular, puesto que estas influenciarán tanto en la variabilidad de las corrientes litorales, como en la intensidad del rompimiento de las olas en las costas que pueden afectar malecones y asentamientos cercanos al mar", según un comunicado publicado este viernes 29.

La entidad recomienda no ingresar al mar solo y permanecer en el área destinada para los bañistas. No arrojarse al mar desde escolleras, no perder de vista a los niños, nadar en paralelo a la orilla. Además, considerar que las zonas rocosas y los muelles son lugares peligrosos para bañarse.