México vive momento 'histórico' en la lucha por equidad de género

Pese a la ola de feminicidios que azota el país, México está viviendo un momento "histórico" en la lucha por la equidad de género y movilizaciones como la marcha del 8 de marzo o el paro nacional del 9 son prueba de ello, dijo este miércoles 4 de marzo de 2020 la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman.

"Estamos en un momento interesante, porque por un lado tenemos una gran demanda social en términos de transformación de la situación y de la condición de las mujeres. Y por el otro lado, como gobierno de la transformación, estamos haciendo muchas cosas para que se convierta en una realidad. ¿Estamos en esa realidad? No", aceptó la funcionaria.



La doctora en Salud Pública por la Universidad de Johns Hopkins señaló que como sociedad se tiene un "desafío" de una enorme transformación en las políticas públicas, en las leyes, "pero también en la cultura mexicana que promueve esta desigualdad", lamentó.



La funcionaria aseveró que aunque cada año el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, este año el rumbo de ese día se transforma un poco pues "también es decir basta de violencia contra las mujeres".



México vive una ola de violencia contra la mujer que se ha recrudecido y tan solo en 2019 el país registró más de 1.000 feminicidios -asesinatos por razón de género-, según los datos oficiales. En general, en el país 10 mujeres son asesinadas al día.



Además, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2019 hubo 197.693 incidentes de violencia contra mujeres. Entre estos, se reportaron 3.874 violaciones y 5.347 incidentes de abuso sexual.



Un momento histórico

"Estamos en un momento donde el tema de violencia contra las mujeres, el feminicidio, ha salido a las calles, a la opinión pública, todo mundo está, como debe de ser, indignado. A nosotros nos parece un momento histórico", aseguró la mujer.



Explicó que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que entró en función el 1 de diciembre de 2018, está "construyendo" una nueva realidad ante la ola de feminicidios que se ha dado y aseguró que Inmujeres apoya el próximo paro nacional del 9 de marzo, convocado en redes sociales y apoyado por entidades civiles y buena parte del sector empresarial.





El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido criticado por un polémico decálogo contra la violencia hacia las mujeres, y por relacionar este tipo de crímenes con la "política neoliberal", que descompuso la sociedad.



"Nos estamos moviendo, desde el año pasado hemos trabajado en el fortalecimiento del sistema de atención a las mujeres desde los centros de justicia, haciendo un sistema al que llamamos "Puerta Violeta. Hemos hecho muchas cosas. ¿Es suficiente? No", aseveró la titular de Inmujeres, organismo del Gobierno Federal que trabaja por la igualdad de género en México y busca combatir la violencia y la discriminación hacia la mujer en el país.



No obstante, resaltó que hace falta acelerar el paso para mejorar las políticas públicas en situaciones como la desaparición, para que cualquier juez pueda ser capaz de tomar medidas cautelares al respecto.



Para Gasman, el tema de los feminicidios "no es un tema nuevo, es una epidemia que ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo". Y dijo que por esto es lógico que la sociedad esté indignada actualmente.



Pero destacó que es importante que el tema ahora ocupe lugar en los medios de comunicación y en la conversación de todos "porque habla de la responsabilidad de todos para terminar con esa violencia", argumentó.



La retipificación del feminicidio

Respecto a la propuesta fallida del fiscal general de la República de retipificar el delito de feminicidio como homicidio agravado, Gasman señaló que, más allá de la controversia, se está trabajando para lograr un objetivo común y claro.



"¿Qué es lo que necesitamos para acabar con la violencia contra las mujeres? Qué todos nos hagamos responsables, qué los hombres cambien, que dejen de ser violentos, de pensar que son superiores, que las mujeres son de ellos y que pueden hacer y deshacer con ellas", manifestó.



Finalmente, dijo que es importante que la sociedad en su conjunto trabaje para mejorar la condición actual de la mujer mexicana.



"Debemos mantener el empoderamiento de las mujeres, que conozcan sus derechos, que sepan que podemos vivir una vida sin violencia, en paz. Eso es lo que queremos que los medios de comunicación, las familias, que cada uno haga su parte para transformarnos hacia una sociedad pacífica", finalizó.