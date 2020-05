Inmobiliar realizará una última subasta de inmuebles en Quito y Guayaquil antes de su eliminación

LEA TAMBIÉN

El Servicio de Gestión Inmobiliario (Inmobiliar) realizará una última subasta de bienes inmuebles en junio del 2020, antes de que se concrete la eliminación de la entidad, dispuesta por Decreto el pasado 19 de mayo del 2020.

El director de Inmobiliar, Nicolás Issa, informó la tarde del martes 26 de mayo del 2020, que con esta última subasta, la institución espera conseguir alrededor de USD 17 millones.



La convocatoria para la subasta se realizará entre el 5 y el 8 de junio del 2020 y, según Issa, el proceso podría durar 20 días desde esa fecha.



El director de Inmobiliar precisó que se realizaron algunos cambios a los reglamentos de las subastas, para facilitar el proceso por las vías telemáticas. Entre los ajustes, el funcionario detalló que se extendió a tres días el plazo para recibir los documentos de quienes deseen participar en la venta y, además, las ofertas se recibirán vía correo.



Entre los bienes que se subastarán hay terrenos, locales y oficinas ubicados en Quito y Guayaquil.



De acuerdo con el Decreto 1064, Inmobiliar deberá ser suprimido en un plazo no mayor a tres meses y todas sus atribuciones serán ejercidas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).



Todos los bienes muebles e inmuebles que administraba Inmobiliar; entre ellos, bienes de la banca cerrada, bienes incautados, además de parques, puertos pesqueros y las plataformas Financiera y Social, pasarán a formar parte de las responsabilidades del MTOP.



Issa no precisó la hoja de ruta que se seguirá para su eliminación, sin embargo, dijo que desde la emisión del Decreto se han dado reuniones con el MTOP para dialogar sobre el proceso. Uno de los primeros puntos que se ha analizado es el de la nómina de Inmobiliar.



"Hemos conversado y vamos a determinar cómo quedará la estructura organizacional, para que las mujeres embarazadas, personas con enfermedades preexistentes sean reubicadas y no pierdan sus trabajos", dijo Issa.



Entre el 2017 y el 2020, el ente ha vendido bienes por USD 120 millones. La mayor parte de ese monto proviene de los bienes de la banca cerrada que Inmobiliar tiene bajo su custodia.



Inmobiliar también administra bienes incautados por casos de corrupción, sin embargo, estos no se pueden vender mientras no exista una sentencia, indicó el funcionario.