Las clases en la Costa comenzarán bajo la modalidad no presencial

El 7 de mayo de 2021 está marcado en el cronograma del Ministerio de Educación como el inicio de un nuevo año escolar en el ciclo Costa. El arranque de las clases, debido al actual estado de excepción por la pandemia de covid-19, se mantendrá bajo la modalidad no presencial.

La subsecretaria distrital de Guayaquil, Alexandra Higgins, informó este lunes 3 de mayo de 2021 que el regreso a las aulas dependerá de las disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional y del informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública.



Las actuales medidas se extenderán hasta el 20 de mayo. Luego los COE cantonales evaluarán el posible retorno a los planteles educativos, según los planes que ya tienen listos. Higgins detalló que el regreso será voluntario, alternado y progresivo. Se comenzará con un grupo reducido de estudiantes, que acudirá en jornadas diferenciadas, y a la par se mantendrá al programa de educación en casa.



La subsecretaria aseguró que la vacunación docente es fundamental para avanzar en los planes de regreso a la modalidad presencial. En la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), ya han sido vacunados 10 000 maestros.

Del total de convocados, Higgins explicó que un 30% no asiste, un 2% manifiesta por escrito que no desea acceder a las dosis, mientras que cerca del 50% no ha podido ser inmunizado debido a criterios médicos que indican que no deben recibir las vacunas.



Este lunes, durante un Facebook Live, autoridades de la zona 8 dieron algunos lineamientos para el inicio de clases. La compra de uniformes no está autorizada hasta que no se concreten las fechas de las jornadas presenciales, la compra de útiles escolares es opcional y en cuanto a los textos escolares se debe priorizar las asignaturas básicas. Los planteles que laboran con plataformas virtuales no podrán exigir la compra de textos físicos.



Daniel Pino, director zonal 8 de Apoyo, Seguimiento y Regulación del Ministerio de Educación, recordó que la Ley de Apoyo Humanitario sigue vigente. Es decir, los representantes de los estudiantes que asisten a establecimientos particulares pueden acceder a descuentos de hasta el 25%, siempre que comprueben con documentación que han perdido sus empleos o que sus ingresos han disminuido.



Otra de las alternativas es acceder al proceso de inscripción en el sector público, que hasta ahora suma 55 000 nuevos estudiantes y 30 000 traslados en la zona 8. Las matrículas extraordinarias se abrirán el 17 de mayo y se extenderán hasta dos semanas antes del término del primer quimestre.

También hay la opción de solicitar matrícula en otro plantel particular. En la zona hay 800 instituciones privadas, con pensiones que van desde los USD 7, según indicaron las autoridades educativas.