400 personas participaron en el ‘Circulo de la integración ambateña’ que se cumplió en el parque Cevallos 

Al son del ‘Altivo Ambateño’, interpretada por las bandas de música del Municipio de Ambato y la Policía Nacional, se desarrolló el denominado ‘Círculo de la integración ambateña’. La actividad se cumplió este viernes 9 de noviembre del 2018 y es parte de la campaña ‘Ambato en noviembre lo segundo a mitad de precio’.

Al menos 400 personas de los sectores productivos, gremiales y estudiantiles participaron en el evento que se desarrolló en el parque Cevallos, en el centro de la urbe. Durante la interpretación se desplegaron gigantes banderas desde los edificios ubicados alrededor de este espacio verde. Además, se entregaron rosas rojas a los asistentes, mientras los estudiantes de las unidades educativas Bolívar y La Providencias exhibieron banderas de la ciudad.



Danilo Altamirano, representante del Colegio de Administradores de Tungurahua, dijo que el objetivo es que esta idea que nació en los colegios profesionales se institucionalice. “El ambateño tiene características nobles, únicas que le permiten ser gente inspiradora, de bien y emprendedora”.



Mencionó que Ambato no quiere vivir en la memoria de ‘Los tres Juanes’ sino que debemos construir nuestro propio futuro. “El Circulo de la unidad tiene un espíritu cívico y noble para el ambateño”.



En el evento también se presentó el Decálogo del Ambateño como cumplir su hora ambateña, Amar Ambato con todo tu corazón; evitar ideas, comentarios o acciones que afecten al prestigio y al buen nombre de San Juan de Ambato. Honrar y mantener viva la memoria de los ancestros…



El cronista oficial de Ambato, Pedro Reino, dijo que ya no se puede ser el mismo de ayer. “Ya no somos los hombres del principio, sino que queremos ser gente que se enfrenta a otros principios, pero el peligro está en que podemos recaer y recaer en las trampas de quienes llevan en la sangre demagogia y el oportunismo.



Salomé Marín, presidenta de la Comisión de Turismo, manifestó que en la campaña ‘Ambato en Noviembre lo segundo a mitad de precio’ participan 357 establecimientos entre hoteles, residenciales, bares, restaurantes, boutiques, cafeterías.