Inglaterra prevé cuarentena en hotel para viajeros de países con nuevas variantes de coronavirus

El Gobierno británico contempla establecer una cuarentena en hoteles para los pasajeros que entren en Inglaterra procedentes de países con altos casos de variantes del coronavirus, según adelantaron este martes 26 de enero del 2021 los medios locales.

Se espera que esta medida sea evaluada durante una reunión que el primer ministro británico, Boris Johnson, celebra el martes con el comité de Operaciones del covid-19, integrado por otros ministros.

Las autoridades autonómicas -Escocia, Gales e Irlanda del Norte- deciden sus propias medidas para contener la epidemia.



En los últimos días el Ejecutivo no oculta la inquietud sobre las nuevas cepas sudafricana y brasileña, dado que no se sabe aún si las vacunas contra el covid-19 son efectivas ante estas variantes.



El responsable del plan británico de vacunación contra el covid-19, Nadhim Zahawi, advirtió este martes de que el Reino Unido tiene que ser "muy cuidadoso" ante el surgimiento de nuevas cepas y avanzó que una decisión sobre cuarentenas puede tomarse hoy.



"Habrá un anuncio sobre este asunto hoy, así que solo puedo decir que es lo correcto que hay que hacer", declaró Zahawi en a la cadena Sky News, sin aportar mayores detalles.



Zahawi defendió la rapidez con que el Gobierno respondió al vetar recientemente vuelos procedentes de Portugal y Suramérica por la cepa brasileña, y consideró "importante seguir revisando" la política de fronteras.



Hace unas semanas, el Gobierno británico también vetó los vuelos procedentes de Sudáfrica.



Según el Financial Times (FT), en un principio, la cuarentena en hoteles solo afectaría a los residentes británicos, pero que el Gobierno británico se "reserva el derecho" a exigir esta medida a los ciudadanos de otras nacionalidades.



Los vuelos directos con los países sudamericanos así como con Portugal y Suráfrica ya están prohibidos desde mediados de enero, pero los viajeros británicos todavía pueden regresar a su país a través de rutas indirectas.



La Asociación de Operadores de Aeropuertos y Airlines UK (que agrupa a aerolíneas del país) ha pedido al Gobierno una hoja de ruta sobre las nuevas restricciones "lo más rápido" posible a fin de que puedan estar preparadas para aplicarlas en el terreno.



El Reino Unido, que empezó su programa de inmunización el pasado 8 de diciembre, está vacunando con los preparados de Oxford/AstraZeneca y Pfizer/BioNTech.



Según las últimas cifras oficiales, el Reino Unido registró el lunes 25 de enero otros 22 195 contagios por coronavirus, mientras que comunicó otras 592 muertes por covid-19, que elevan el total de fallecimientos desde el inicio de la pandemia a 98 531.