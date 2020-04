Las infracciones de tránsito no paran pese a la restricción

LEA TAMBIÉN

A pesar de las medidas interpuestas por la emergencia sanitaria, que, entre otras cosas, impide la libre movilidad de los vehículos, en Quito los agentes han sancionado a conductores que incurren en 10 tipos de infracciones. Estas faltas se encuentran por fuera de la violación a la restricción de la movilidad o el irrespeto del toque de queda, que son propias de las acciones adoptadas para frenar el covid-19.

Entre el 17 de marzo y el 6 de abril, 1 826 personas han sido multadas por manejar sin licencia. Esta infracción es castigada con USD 40 y reducción de tres puntos en el permiso de conducción.



Otros 145 han sido amonestados por presentar ese documento expirado. En el país está vigente una resolución de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) que deja exento de multas únicamente a aquellos que tengan permisos que caducaron en estas semanas.



Además, aparecen aquellos conductores que estacionan sus vehículos en sitios prohibidos. Los responsables deben pagar el 10% de un salario y se les reduce tres puntos a la licencia. Así lo dice el Código Penal (art. 391, numeral 5).



La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito señala que las multas generadas durante el estado de excepción sí se cobrarán. En la página web de la entidad está habilitado un enlace para consultar los valores que adeudan y pueden pagar a través de los canales virtuales de los bancos.



El director de Fiscalización de la AMT, Francisco Aráuz, dice que en esta coyuntura los agentes no se concentran solo en el control a la restricción vehicular o el cumplimiento del toque de queda, sino también en que se respeten las normas de tránsito.



Entre los infractores detectados en estos días además están 145 que ejercían una actividad comercial en zonas destinadas solo para el peatón.



En los archivos históricos de la ANT se observa que una de las primeras causas de percances en las vías y carreteras es el exceso de velocidad. Para frenar este problema, en estos días, en Quito, siguen operativos ocho fotorradares y 32 cámaras de fotomultas.



En cambio, en las carreteras del país operan 352 cámaras y 504 radares. En este último grupo no todos los equipos emiten sanciones por exceder los límites de velocidad. Esta sanción es castigada con tres días de prisión, multa de USD 400 y reducción de 10 puntos en la licencia de conducir.



¿Qué sucede en Guayaquil? En esta ciudad, en donde hay más casos de covid-19, la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) dice que el mayor esfuerzo está en hacer respetar las medidas de movilidad para hacer frente a la pandemia.



“El resto de multas no es que no se sancionan; sí las vemos. Pero el accionar prioritario es la restricción vehicular”, señala el gerente de la ATM, Andrés Roche. Los agentes de la entidad operan en los 24 puntos fijos de control y otros móviles desde donde se trata de controlar a los vehículos.