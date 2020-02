Infracciones en moto aumentaron un 31% en Quito

LEA TAMBIÉN

Zigzaguean entre autos para ganar puestos, rebasan por la derecha, transitan sobre veredas y se estacionan en lugares indebidos. En Quito, el número de infracciones que cometen los motociclistas aumentó.

Según las estadísticas de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), en el 2019 se registró un incremento de 31% en las sanciones emitidas a motociclistas, en comparación con las registradas en el 2018. Pasaron de 55 911 a 73 320.



Las cifras de ambos años muestran que a pesar de que el número de accidentes disminuyó en un 33% (el 2018 se registraron 1 358, mientras el año pasado se contabilizaron 913), el número de fallecidos en esos incidentes aumentó de 52 a 62.



Jesús Gómez, asesor técnico de educación y seguridad vial de Aneta, indica que eso se debe justamente a su alta vulnerabilidad.



Según Gómez, de forma general el motociclista no cumple las normas establecidas. Deberían manejar con la ropa indicada, guantes y casco homologado para que resista el impacto en caso de un accidente, de lo contrario, si es de mala calidad, se rompe.



Pero en la capital, ese tipo de faltas ocurren a cada instante. Este viernes 7 de febrero del 2020, a las 10:30, en la avenida Mariscal Sucre, a la altura de la Mariana de Jesús, en 10 minutos pasaron 40 motos. 10 conductores no usaban casco y ocho llevaban niños. En 25 motos no se lograba ver la placa; ninguna viajaba con las luces prendidas. Gómez indica que es fundamental que las enciendan sin importar si es de día.



Francisco Arauz, director de Fiscalización de la AMT, explica que la principal falta que cometen los motociclistas es conducir sin licencia. El año pasado, 27 986 personas fueron sancionadas por ese incumplimiento. Inventan todo tipo de excusas: olvidaron los documentos en casa, cambiaron de billetera o que fueron víctimas de robos y más.



Otra de las faltas frecuentes es no llevar placa. Arauz señala que las personas las retiran para evadir el Hoy no circula. Incluso, debido a choques, quedan torcidas y las quitan.



Cambiarse de carril sin advertencia y de manera brusca es otra de las faltas frecuentes.



Arauz dice que una moto debe comportarse de manera similar a un auto. Debe ocupar el mismo espacio en un carril.



Joselo Brito, motociclista desde hace 10 años, admite que muchos de sus compañeros no respetan la normativa y hace un llamado al gremio para cumplir con la ley.



Cuenta además que los motociclistas son invisibilizados por las autoridades y piden ser tomados en cuenta como actores de la movilidad.



Para evitar accidentes, la AMT realiza operativos en las vías de mayor concurrencia, principalmente en la Galo Plaza, 10 de Agosto, Maldonado, Villa Flora, Simón Bolívar y Mariscal Sucre.



Operativos de seguridad



Este viernes 7 de febrero del 2020, la AMT realizó seis megaoperativos de motocicletas en el centro y sur, en los que participaron 80 agentes, y dieron como resultado 394 sancionados. A los Centros de Retención Vehicular ingresaron 126 vehículos, la mayoría por no tener los documentos en regla. No portar licencia de conducir fue una de las contravenciones más recurrentes. Por esta causa se registraron 137 sanciones. El director de la AMT, Juan Manuel Aguirre, indicó que el objetivo de los controles es reforzar la seguridad, ya que en las investigaciones de la Policía Nacional se ha detectado que bandas delictivas utilizan motocicletas para cometer atracos y asesinatos.



El tema del control a este tipo de vehículos se puso en debate luego del crimen perpetrado contra una mujer, de 69 años, al mediodía del sábado 1 de febrero, a las afueras de un centro comercial en el norte de Quito. El sospechoso del asesinato habría huido en una motocicleta.



El general Fausto Salinas, comandante del Distrito Metropolitano, señaló que con la AMT se coordinarán los controles y se verificará la información de las motocicletas.



Las autoridades indicaron que ya se conocen las zonas en donde las bandas delictivas operan con motocicletas para atacar a sus víctimas.



El objetivo a largo plazo -acotó el alto oficial- es que las motos de la ciudad cuenten con su identificación y sean sacadas del anonimato. “Tenemos una línea de comunicación (con la AMT) y desde allí nos indican sobre los datos de las motos que tiene problemas de legalidad”.



Durante los operativos de este viernes, los conductores reaccionaron molestos ya que, según dijeron, a esa hora se movilizaban a sus trabajos.



Gerardo Mosquera es mensajero. “Yo quiero cumplir con la normativa, pero no tengo dinero para cancelar la matrícula de mi moto. Me deben dos meses de sueldo”, manifestó.



Las multas



Los conductores que manejen sin licencia deberán cancelar el 10% de SBU (USD 40) y perderán tres puntos.



Quien conduzca un vehículo sin placas deberá cancelar USD 120, y se le restarán seis puntos a su licencia.



La persona que maneje una moto sin casco homologado deberá pagar una multa de USD 120 y perderá seis puntos.