La infracción más recurrente del 2019  en Quito fue conducir sin portar licencia

Durante este 2019, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) del Municipio de Quito emitió un total de 29 153 citaciones a las personas por no llevar consigo su licencia de conducir, al momento de un control de tránsito. Esa fue la infracción más recurrente del año, informó la entidad a través de un comunicado, divulgado el jueves 26 de diciembre del 2019.

El no portar la licencia al momento de conducir un vehículo, ya sea particular o de transporte público, se considera una contravención de sexta clase. La sanción es una multa equivalente a un 10% de un salario básico unificado (USD 39,4) y tres puntos menos a la licencia.



El Municipio asegura que las otras cuatro infracciones más frecuentes en los conductores no han cambiado en relación a las registradas en 2018. Estas son conducir sin cinturón, estacionarse en lugares donde está contraindicado, tener un contrato caducado y no obedecer las



Por abordar un vehículo sin ponerse el cinturón de seguridad, los agentes han sancionado a un total de 20 360 conductores.



En el comunicado, la AMT dijo que el objetivo de las autoridades "es prevenir siniestros de tránsito en la ciudad, los agentes y fiscalizadores realizan controles para evitar muertes en las vías".