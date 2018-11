Informes sobre Sofía Espín y Norma Vallejo van al Pleno de la Asamblea este jueves 8 de noviembre 

LEA TAMBIÉN

Los informes que recomiendan la destitución, por diferentes causas, de las asambleístas Norma Vallejo, de Alianza PAIS (AP), y Sofía Espín (exAP) serán analizados este jueves 8 de noviembre del 2018 en el Pleno de la Asamblea.

La convocatoria a la sesión, que tendrá lugar a las 16:00, fue enviada a los parlamentarios la tarde de hoy, martes 6 de noviembre del 2018, por la presidenta de esta Función del Estado, la oficialista Elizabeth Cabezas.



En el caso de Espín, el informe que recomienda su destitución estuvo listo desde el 20 de octubre, cuando una Comisión Multipartidista determinó que ejerció funciones que no le competen.



La legisladora afronta este proceso por haber visitado, el pasado 24 de septiembre, a una testigo protegida del caso del secuestro del político Fernando Balda, en el que está vinculado el expresidente Rafael Correa.



El documento que recomienda su destitución fue aprobado el 20 de octubre pasado con los votos de Fernando Callejas (Creo) y Jimmy Candell (BIN), mientras Bairon Valle, de la bancada correísta a la que pertenece la legisladora, votó en contra y presentó un informe de minoría.



Durante una comparecencia, la testigo protegida aseguró a la Comisión que Espín y Yadira Cadena, quien forma parte del equipo de abogados del exmandatario, le hizo ofrecimientos para que se retractara de sus acusaciones.



Espín, quien ha dicho que su visita tuvo el carácter de humanitaria, afronta también un proceso de investigación previa, por parte de la Fiscalía General del Estado, relacionada con el supuesto delito de oferta de tráfico de influencias.



Ella debía comparecer hoy a este organismo, pero su abogado defensor, Santiago Molina, pidió otra fecha para que rinda su versión, pues dijo que ella no se encuentra en el país y que retorna la próxima semana.



“Por cuestiones de su actividad legislativa se encuentra cumpliendo una agenda internacional”, manifestó Molina, sin precisar a la prensa el lugar en dónde se encuentra ni los motivos del viaje.



El proceso de destitución que afronta la oficialista Norma Vallejo, en cambio, es por haber gestionado supuestamente un cargo público.



El 27 de octubre, por unanimidad, la Comisión Multipartidista que investigó su caso, integrada por Noralma Zambrano (AP), Eliceo Azuero (BIN) y Ana Galarza (Creo), aprobó el informe en el que recomienda que sea separada de la Asamblea.



Sin embargo, para algunos legisladores aún no está claro el número de votos que se requieren al interior del Pleno, pues aducen que hay vacíos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.



Uno de esos vacíos tiene que ver con la forma de votación, pues la norma no contempla si la destitución de un parlamentario debe darse con las dos terceras partes de los 137 miembros de la Asamblea, o con el voto de la mayoría absoluta de los miembros del Parlamento o de los asistentes a la sesión.



La salida que avizoran es que cuando los informes lleguen al Pleno, antes del tratamiento, se ponga a consideración de esta instancia una resolución en la que se establezca la forma cómo se va a votar.