Conadis y entidades privadas presentaron informes sobre el caso del presidente del Cpccs

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea recibió hoy, lunes 28 de septiembre del 2020, nuevos insumos en relación al proceso de juicio político contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), Christian Cruz.

Uno de los cuestionamientos contra el funcionario tiene que ver con la obtención de una licencia profesional tipo E, apropiada para buses y camiones, a pesar de que cuenta con un carné que le otorga 81% de discapacidad visual y auditiva.



El director del Consejo para la Igualdad en las Discapacidades (Conadis), Xavier Torres, y el titular de la escuela de conducción Aneta, Giorki Obando, por separado, concordaron en que para las personas con esta condición corresponde una licencia tipo F.



“Que quede claro: la presencia de una licencia tipo profesional no le corresponde a una persona con discapacidad, debe indicar claramente cuando va a renovar su licencia y pasar a la licencia tipo F”, señaló Torres.



Asimismo, Obando manifestó que Cruz no presentó su carné de discapacidad para someterse al examen psicosensométrico con el que renovó su licencia tipo E, en 2016, aunque portaba lentes.



Señaló que el expediente no refleja que tenía una discapacidad. “El examen valora fallas de respuesta y para este caso todo fue aprobado”, refirió.



Asimismo, vía telemática compareció ante la Comisión el director de la fundación Vista Para Todos, Diego Benítez, quien señaló que la entidad no entregó certificados para que Cruz obtuviera el carné, sino para lentes. De eso se encargó un optómetra y los valores de su deficiencia visual no lo ubicaban como una persona con discapacidad.



Por otro lado, Torres explicó que las discapacidades no se suman, sino que se combinan al momento de entregar un carné. Señaló que Cruz no acudió para su recalificación cuando fue requerido por el Conadis.

El funcionario respondió a los comisionados que el caso lo investiga la Fiscalía, y que el Consejo no puede actuar de oficio para la revocatoria del carné.



En la sesión, que duró cinco horas, también se presentó vía telemática la consejera del Cpccs, María Fernanda Rivadeneira, quien mencionó que Cruz también ha incumplida con sus funciones dentro del organismo como al no haber presentado al Pleno por ocho meses una terna enviada por el Ejecutivo para la designación de un nuevo Superintendente de Ordenamiento Territorial.



Cruz presentará sus descargos esta tarde. La Comisión convocará para mañana a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, para que entregue un informe sobre la calificación de la candidatura de Cruz al Cpccs, aunque en principio ella se excusó de acudir hoy.