Informe del Senado de EE.UU. dice que campaña de Trump se reunió con el Gobierno ruso

El Senado estadounidense, controlado por los republicanos, presentó hoy, 18 de agosto del 2020, un informe de 1 000 páginas sobre la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses del 2016.

En el documento, se revela que sí hubo encuentros entre miembros de la campaña electoral del presidente Donald Trump con miembros del Gobierno ruso y personas vinculadas con la Inteligencia de Moscú. Se trata de una extensa red de contactos, informan los medios de Estados Unidos.

Sin embargo, no se concluye que hubiera una conspiración. Y los republicanos se aferraron a eso para concluir que “no hubo colusión”, según el New York Times.



Uno de los vínculos principales en el reporte se da entre uno de los más cercanos a Trump, es el de uno de sus hombres de mayor confianza, Paul Manafort (condenado a cuatro años por fraude pero no por colusión), tuvo una serie de reuniones con Konstantin V. Kilimnik, “un oficial de inteligencia ruso”.



El informe llega en el peor momento para el Presidente, cuando los demócratas iniciaron su Convención Nacional y Trump corre debajo de su rival Joe Biden en la carrera hacia la Casa Blanca.