El informe de la Secretaría de Movilidad propone un ajuste anual de tarifas de transporte

El proyecto de ordenanza que elaboró la Secretaría de Movilidad de Quito con el apoyo de representantes de los transportistas, propone que cada año se realice un ajuste tarifario, aplicando una fórmula técnica que tome en cuenta la economía de la ciudad y la calidad del servicio, entre otros factores.

Así lo explicó ayer, 23 de julio del 2019, Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Distrito. La propuesta de ordenanza fue entregada al alcalde Jorge Yunda la semana pasada y el 31 de julio pasará a manos de la Comisión de Movilidad, para luego ser analizada por el Concejo Metropolitano.



Abad explicó que se presentarán metodologías para un cálculo técnico inmediato que no necesite en un futuro más conversaciones de índole política para su aprobación, sino que la fórmula que se usa para ese tipo de cálculos permitiría actualizar automáticamente el valor en base al cumplimiento de los indicadores. “Normalmente se lo hace cada seis meses en ciudades que ya tienen fortalecido el sistema. En otros casos pueden hacerse cada año o cada dos. Pero ojo, si no se cumplen los requisitos, esa tarifa puede decrecer”, dijo.



Así, la normativa daría la potestad a la Secretaría de Movilidad para que ingrese los cálculos respectivos y se reajuste la tarifa automáticamente.



Abad aclaró que los indicadores de calidad de servicio son claves para dicho cálculo. Si estos no se han cumplido, la tarifa puede bajar. Si no hay devaluaciones, factores económicos de incidencia, la tarifa se puede mantener.



Durante las reuniones que mantuvieron semanas atrás representantes del gremio y de la Secretaría de Movilidad se contrastaron los informes y estudios sobre los pasajes y se determinó que la tarifa técnica para Quito sería de USD 0,35.



Abad explicó que antes no existía un argumento jurídico para que la autoridad pueda ejercer ese control y exigir el cumplimiento de parámetros de calidad. Por eso es clave firmar nuevos contratos de operación.



Los acuerdos deben contener cláusulas con los estándares de calidad del servicio, y a su vez debe contar con indicadores que midan esos parámetros. La actual propuesta plantea al menos 40 variables que se deben cumplir.