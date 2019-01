Informe sobre regularización de taxis pasará a manos del Concejo Metropolitano de Quito

LEA TAMBIÉN

El objetivo es culminar el proceso de regularización de taxis. La Secretaría de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito presentó ante la Comisión de Movilidad del Concejo, una propuesta de reforma a la Ordenanza para la entrega de permisos de operación a los taxistas.

Dicha propuesta establece que se amplíe 90 días más el plazo para este proceso de regularización (que venció en noviembre del año pasado) y que se determine el mecanismo de selección de las personas que accederán a los 8 693 cupos, de los 12 905 aspirantes que fueron evaluados como idóneos durante el proceso.



La reunión extraordinaria se llevó a cabo a las 09:00 de hoy, miércoles 23 de enero del 2019, en la sala 2 del Municipio de Quito. La comisión tuvo conocimiento de esos insumos y dio paso para que sea el Concejo Metropolitano quien conozca y analice la propuesta, luego de que el alcalde Mauricio Rodas convoque a sesión extraordinaria.



La propuesta plantea la posibilidad de entregar los cupos en función al tiempo en el que los aspirantes ingresaron los documentos, es decir, dar los permisos a las 8 693 personas (de los 12 905 idóneos) que empezaron el trámite primero.



Durante la diligencia, Daniela Chacón, miembro de la Comisión, señaló que el mecanismo deberá definirlo en Concejo, pero que el planteado le parece inadecuado. Lo considera ‘violatorio a los derechos de los aspirantes’ y por lo tanto no puede ser aceptado. Propuso mas bien un mecanismo de sorteo o barajar otras alternativas.



Chacón sostuvo que ahora el proceso está en manos del Alcalde, quien debería llamar a sesión extraordinaria a más tardar para el viernes 25 de enero para el primer debate. “Así se haría el segundo debate la próxima semana. Caso contrario, el tiempo que le queda a esta administración municipal no será suficiente para poder culminar con el proceso de entrega de habilitaciones”, señaló.



El tema debe ser resuelto lo antes posible, más aún tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad por la que se atraviesa.



Desde la madrugada del lunes, un grupo de aspirantes a taxistas llegó a la Plaza Grande con carteles y carpas, para protestar debido a la demora en el proceso de regularización. Los aspirantes aseguraron que permanecerán allí hasta que el Concejo resuelva el problema.



Mauricio Rodas, alcalde de la capital, en su entrevista radial de los miércoles, lamentó que el proceso de asignación de cupos no haya podido concretarse. Aclaró que la protesta de los aspirantes no es contra la Alcaldía, sino contra los concejales, quienes no han viabilizado el tema. “Una vez que la Comisión de paso, convocaré al Concejo para que se solucione el problema”, aseguró.



Sobre la posibilidad de ampliar el cupo para que todos los aspirantes idóneos puedan acceder a un permiso, Sergio Garnica, miembro de la Comisión de Movilidad, explicó que ese tema no está incluido en el análisis. Primero, dijo, es necesario culminar el proceso actual para saber cuántos de los aspirantes idóneos permanecen, porque algunos ya se han retirado.



“En una siguiente etapa se podría ver cuántos aspirantes idóneos quedan y adoptar alguna medida con los rezagados reales”.