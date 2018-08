El informe para primer debate del proyecto de Reformas a la Ley de Comunicación estará listo en septiembre

LEA TAMBIÉN

Un grupo de periodistas del Guayas asistió este miércoles, 1 de agosto del 2018, a la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional. Los profesionales entregaron sus observaciones para contribuir en el tratamiento del proyecto de Reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

Jorge Corozo, presidente de la Comisión, señaló que hasta el momento se han desarrollado 84 comparecencias a la Comisión, para entregar aportes al proyecto de Reformas a la LOC. En el encuentro, se abordaron temas como el derecho a la réplica y a la rectificación. También se habló sobre el futuro de la Superintendencia de Comunicación (Supercom) y de cómo debería estar conformado el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom).



Gustavo Cortez, uno de los periodistas que asistió a la sesión, pidió que en la normativa se garantice el respeto a los profesionales de la comunicación. Agregó que los legisladores se comprometieron a elaborar una Ley que sea útil y no que sirva solo como un aparato represor.



Tania Tinoco, en cambio, pidió que en el articulado se permita “informar con libertad”. La comunicadora adelantó que se llegó a un compromiso con la Comisión, para que le información y la opinión “sigan siendo el pilar de la democracia”.



En la sesión también compareció el asambleísta Elio Peña. El legislador sostuvo que se necesita ampliar el concepto de medios comunitarios, ya que en esos espacios no solo participan ciudadanos del sector rural, si no de varios grupos sociales del país.



Según Jorge Corozo, el próximo 8 de agosto se realizará la última Comisión General. Luego de esa sesión, se analizarán los artículos que faltan por aprobar. Posteriormente, se elaborará el informe para primer debate del proyecto de Reformas a la LOC. Se espera que el informe esté listo para los primeros días de septiembre. Si se aprueba el informe, pasaría a conocimiento de los legisladores para su debate en el Pleno.