Informe sobre el caso Gabela es otro insumo para la Fiscalía

Luego de ocho años de espera, Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela, siente que por fin se empieza a hacer justicia con la muerte de su esposo.

Ayer, 16 de noviembre del 2018, cerca de las 12:00, llegó al Salón de los Expresidentes de la Asamblea Nacional, y se ubicó en un asiento junto a la presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas y César Litardo. De manos de él recibió el informe de la Comisión Ocasional Multipartidista, formada por siete asambleístas, quienes indagaron durante cuatro meses el crimen.



A su llegada, la expresión de su rostro era de tranquilidad. Ochoa acudió acompañada por un hermano de su esposo, Iván Guerrero. Ambos lucían serenos.



“Por fin podemos confirmar lo que sospeché el instante que vi a mi esposo tirado en el piso de la casa, hace ocho años: que se trataba de un crimen de Estado”. A esa conclusión llegó la Comisión Legislativa y la dejó redactada en un informe de 59 páginas que ahora deberá ser debatido y aprobado en el Pleno de la Asamblea.



La familia del General recordó ayer lo “dura que ha sido la búsqueda de la verdad”. Antes del crimen, Ochoa era ama de casa. El asesinato de su esposo la obligó a salir de su hogar y volverse un personaje público. Aprendió a dar ruedas de prensa, conceder entrevistas y “codearse” con las “altas esferas de poder del Estado” como denomina a los exministros y exfuncionarios a los que narró, una y otra vez, cómo fue la muerte de su esposo y los días previos, en los que fueron vigilados por agentes de Inteligencia militar.



La viuda de Gabela recordó que luego del asesinato de su esposo decidió quedarse en la casa que ambos compartieron, donde ocurrió la balacera.



Se hubiera quedado ahí toda la vida, dice, pero hace un año y medio tuvo que salir porque ese lugar ya no era seguro. El detonante fue la visita de un desconocido a su urbanización. Cuenta que esta persona bajó de un auto y preguntó, en medio de insultos, si ahí vivía la familia del oficial.



“Tuvimos que salir de la casa, ahí vivía con mi nieto que en ese entonces tenía un año de edad; no podía poner en riesgo a mi familia”.



Ahora, los momentos vividos en esa casa son solo recuerdos. Como lo son los gustos de su esposo. Por eso conserva su celular Black Berry. Dice que ahí está grabada su canción favorita My way, en la versión de Frank Sinatra.



La entrega del informe emociona al hermano del General. Llora, pero intenta dibujar una sonrisa. Parado a un costado de unos de los pasillos del Palacio Legislativo, dice que Gabela era “su ejemplo a seguir”.



Para los dos familiares, “el caso recién empieza”. Luego de que el informe sea aprobado en el Pleno debe ser remitido a la Fiscalía para que haga el seguimiento y continúe con las investigaciones.



Otra copia deberá llegar a la Unidad de Análisis Financiero. Allí, los investigadores deberán revisar las cuentas bancarias de las 68 personas señaladas en el informe.



Entre los nombres que constan en el texto final están, por ejemplo, el expresidente Rafael Correa; los exministros de Justicia y del Interior, José Serrano; de Defensa, Fernando Cordero y María Fernanda Espinosa; de Justicia Ledy Zúñiga y Lenín Lara; de Seguridad, Homero Arrellano, César Navas, entre otros.



El informe también hace recomendaciones a diferentes instituciones del Estado como la Contraloría, para que se indaguen los patrimonios de los exfuncionarios y los miembros activos y pasivos de la FAE.



Para la familia de Gabela, el documento entregado por los legisladores se convierte en “un insumo más que ayudará a la investigación de la Fiscalía”.



Por eso piden a este organismo que acelere las investigaciones para poder descubrir la verdad acerca del caso.



Seis de los siete asambleístas de la Comisión aprobaron el informe: César Litardo, Ángel Gende, Noralma Zambrano, Sebastián Palacios, César Rohon y Jeannine Cruz. Se abstuvo Marcela Aguiñaga.



“Todos sabíamos que esto iba a pasar, ya esperábamos que la asambleísta no esté de acuerdo con el informe”, señaló la viuda.



Actualmente, Ochoa reside en Guayaquil, pero las diligencias en Quito la han mantenido viajando intermitentemente entre la capital y el Puerto Principal.



Tras el informe, sus tres hijos le pidieron que permanezca en casa, pero ella dice que seguirá regresando a Quito hasta que el caso se esclarezca.



Con una servilleta doblada seca sus lágrimas. Dice que “con la entrega del informe comienza el camino para que el general Gabela pueda descansar en paz”.



El hermano del excomandante cuenta que en el momento que conoció el resultado del informe sintió “una paz interior”. Comenta que son siete hermanos pero que él y Gabela eran los dos únicos varones. Su voz tiembla cuando recuerdan lo mucho que lo extraña.



Como un hombre “de pocas palabras” recuerda Guerrero a su hermano, pero siempre demostraba su buen sentido del humor y su lealtad.



Los hijos y las hermanas de Gabela, que no pudieron asistir a la Asamblea, siguieron la lectura del informe por redes sociales. Al hacerse pública las conclusiones, una familiar le escribió a Ochoa: “Lo lograste”. Cerca de las 03:00 de la madrugada de ayer, la esposa llegó a su casa y abrazó a sus familiares. Luego lloró. “El camino aún es largo, pero ya hemos avanzado”, añadió.



Ochoa dice que su esposo no cumplía el “perfil de un militar”, pues era una persona muy sensible. Recuerda los juegos y los chistes con sus hijos, sus largas jornadas de trabajo hasta las dos de la mañana en su estudio y su gran afición por los helicópteros y los aviones.



La Cronología de la investigación

​

29/12/2010

El excomandante de la FAE, Jorge Gabela, fallece en el hospital Luis Vernaza, en Guayaquil. 10 días antes había recibido un disparo a la altura de la clavícula en su casa.



03/10/2012

El presidente Rafael Correa crea, a través de un Decreto, el Comité Interinstitucional para indagar el crimen del oficial. Esto ante los reclamos de la viuda, Patricia Ochoa.



08/07/2013

El perito Roberto Meza entrega al Comité el tercer producto sobre el asesinato. En este documento se concluye que el crimen tiene relación con delincuencia organizada.



04/06/2018

El presidente Lenín Moreno ordena desclasificar la información de la Senain sobre el caso Gabela. En julio se crea la Comisión Ocasional de la Asamblea para indagar el caso.



En Contexto



El exlegislador Galo Lara y el capitán Diego Peñaherrera han ofrecido “información secreta” y nuevos datos sobre el caso Gabela. Desde enero pasado, en la Comisión de la verdad de la Fiscalía, hay una investigación reservada sobre el caso.