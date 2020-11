Nuevo informe epidemiológico revela tendencia a la baja en casos de covid-19 en Guayaquil

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, informó este martes 17 de noviembre de 2020 que hay una estabilidad en cuanto a nuevos contagios de covid-19 en el cantón. Esto según los resultados del último informe epidemiológico, que recoge datos del rastreo de casos en 24 sectores de la ciudad, más los reportes de entidades sanitarias públicas y privadas.

“El resultado es una tendencia a la baja, los controles están dando resultados”, dijo luego de un recorrido por el Hospital Bicentenario, que adquirió un tomógrafo para hacer pruebas a los pacientes, entre ellos quienes acuden por complicaciones debido al coronavirus.



Los datos más recientes, que reflejan los efectos del feriado por el Día de los Difuntos, evidencian que se pasó de 12,5 a 11,3 casos sospechosos de coronavirus por cada 10 000 habitantes en la última semana. En tanto que los casos confirmados por pruebas PCR bajaron de 1,36 a 1,2 por cada 10 000 habitantes.



En cuanto a defunciones, la ciudad mantiene un promedio de 38 decesos diarios por distintas causas. Viteri detalló que solo por covid-19 fallecen cerca de cinco personas cada día. En cuanto a ocupación de camas en unidades hospitalarias, explicó que hay un 50% de disponibilidad en hospitalización y un 10% en unidades de cuidados intensivos (UCI).



Entre los sectores de mayor incidencia en Guayaquil están el Guasmo Sur, Fertisa, la parroquia García Moreno y Socio Vivienda 2. Estas zonas no alertaban cifras elevadas desde que el Municipio comenzó su monitoreo en julio pasado. Mientras que en el norte, área intervenida hace dos semanas, se reportan más casos en Guayacanes, Samanes y Sauces.



Cuatro semanas atrás las autoridades municipales advirtieron un ligero aumento de contagios en el cantón. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) local tomó medidas más estrictas, como la prohibición del expendio de bebidas alcohólicas de jueves a domingo y en los feriados. Luego esa restricción fue modificada por horarios.



Este martes, la alcaldesa de Guayaquil ratificó que los eventos que organiza el Cabildo por las festividades navideñas, como desfiles y espectáculos de mapping, fueron suspendidos. Tampoco se hará el festival de los monigotes gigantes. En cuanto a permitir o no la quema de años viejos, dijo que la decisión será estrictamente analizada por el COE cantonal para dar un pronunciamiento la próxima semana.



“Cada 15 días se revisan las disposiciones del COE; no son fijas. Esta semana podemos aflojar y la próxima, según los números, podemos apretar. Esto es una especie de ola y quien puede determinar qué tan alta o que tan baja sea la ola somos todos nosotros”, dijo Viteri.