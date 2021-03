Estado 'violentó gravemente derechos a la vida, a la libertad, la integridad física y psicológica” durante protestas de octubre del 2019, dice Comisión

La Comisión que investigó los hechos ocurridos desde el 3 al 16 de octubre del 2019, durante y después de las protestas, presentó su informe oficial. En las 272 páginas concluyó que el Estado ecuatoriano “violentó gravemente los derechos a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, y a la libertad personal”.

Dijo que esto tiene un impacto directo sobre el derecho a la libre expresión, a la protesta pacífica y a la resistencia.



La Comisión Especial para la Verdad y la Justicia (CEVJ) fue conformada por la Defensoría de Pueblo. Sus integrantes entregaron los documentos al defensor del Pueblo, Freddy Carrión. El evento ocurrió la mañana de este miércoles 17 de marzo del 2021.



El trabajo para levantar este informe comenzó el 21 de noviembre del 2019. Allí se recogieron 249 testimonios de víctimas de violaciones de derechos humanos.



De ese número se desprende que 189 habrían sido perpetradas por personal de la Policía Nacional, lo que corresponde al 75%, y 34 por personal de las Fuerzas Armadas (13%).



Además, se estableció que al menos 26 personas de entidades públicas “no habrían actuado conforme a sus competencias”.



La presentación del documento se realizó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE). El Defensor del Pueblo recibió el texto que contiene testimonios, infografías, fotografías, referencias a versiones de las víctimas entregadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros insumos.



Respecto a las presuntas violaciones a los derechos humanos, la Comisión analizó cada caso y obtuvo estos resultados: violaciones al derecho a la integridad personal 123, violaciones al derecho a la libertad personal 38, ejecuciones extrajudiciales seis, atentados contra el derecho a la vida 22, violencia sexual 3, lesiones oculares 20.



Además, la CEVJ registró que 81 personas refirieron afectaciones psicológicas y 22 presuntos actos de persecución política.



Por otro lado, 192 testimonios pertenecen a integrantes de la Policía Nacional y 55 a personas civiles que relataron haber sido afectadas por actos de otras también civiles.



23 personas –entre ellas representantes de instituciones– no señalaron presuntas responsables. “Únicamente relataron sus impresiones del paro nacional de octubre 2019”, señaló la Comisión.



La CEVJ obtuvo información sobre 14 muertes en el contexto del paro nacional. De ellos, concluyó que seis casos habrían sido perpetrados por agentes estatales y “serán consideradas para el análisis como presuntas ejecuciones extrajudiciales”.



Estas personas son:



Marco Oto, con discapacidad física.

José Daniel Chaluisa, indígena.

Édison Mosquera, indígena.

G.A (reserva de identidad por ser adolescente), afroecuatoriano

Inocencio Tucumbi, indígena

Édgar Yucailla, indígena



La Comisión identificó otras seis muertes en los que no habrían participado agentes estatales, pero se produjeron en el contexto del paro nacional:



Raúl Chilpe, indígena

Francisco Quiñónez Montaño, afroecuatoriano

Silvia Mera

Mónica Castro

KF, adolescente cuyo nombre se mantiene en reserva

Abelardo Vega, indígena.



Existen dos casos indeterminados que corresponden a los nombres de José Rodrigo Chaluisa y Édwin Bolaños. “La CEVJ recibió información sobre dos muertes de las cuales no logró obtener más información”.



Como parte de las recomendaciones que hizo la Comisión se pidió al Estado “remover todos los obstáculos de facto y de jure para judicializar las violaciones de derechos humanos como la privación ilegal de la libertad, tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes, violencia sexual y ejecución extrajudicial”.



También exhortó para que las investigaciones penales cumplan con los estándares internacionales de protección de derechos humanos en todos los casos.



“Las investigaciones deben ser independientes de las presuntas y los presuntos responsables y de las unidades, instituciones u organismos a las que pertenezcan”.



Además, señaló que las investigaciones de homicidios presuntamente relacionados con personal de las fuerzas del orden, por ejemplo, se deben llevar a cabo “sin ninguna influencia indebida que pueda derivarse de las jerarquías institucionales y cadenas de mando”.



Además, recomendó a la Fiscalía que realice un peritaje sobre los efectos que podría producir en la salud los componentes químicos de una bomba caducada.



También requirió que el Estado, en caso de establecerse su responsabilidad legal dentro de los procesos judiciales en marcha, restituya a las víctimas en sus derechos o compense a las víctimas por los perjuicios sufridos.