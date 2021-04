Informe para segundo debate del proyecto de ley de defensa de la dolarización estará listo el miércoles 21 de abril del 2021

El análisis del proyecto de ley de defensa de la dolarización concluyó en el Pleno de la Asamblea. La próxima semana, la Comisión de Régimen Económico debe elaborar el informe para segundo debate y enviarlo de nuevo al Pleno para su aprobación o rechazo.

La mañana de este viernes 16 de abril del 2021, se conoció que el miércoles estará listo el documento. Según los plazos, este debe ser sometido a votación antes del domingo 25 de abril, cuando concluirá del trámite de ley. Al ser un proyecto “económico urgente”, si no es aprobado o rechazado por los asambleístas, entrará a regir por el Ministerio de la Ley.



En los tres días que duraron los debates legislativos, se escucharon los criterios de 23 asambleístas y se marcaron las posturas sobre la ley: de rechazo y a favor.



Entre los puntos que más disenso producen están la independencia del Banco Central y la creación de dos juntas Monetaria y Financiera.



Los asambleístas de la Revolución Ciudadana dijeron que no están en acuerdo con la conformación de las dos juntas y con las facultades que les otorga el proyecto, que son competencia exclusiva del Ejecutivo como es la política monetaria. Para ellos, lo que pretende el texto es entregar el Banco Central al sistema financiero privado.



Por otro lado, los asambleístas como la bancada de Creo, cuyo presidente electo, Guillermo Lasso, aplicará la norma de aprobarse, sostuvieron que el proyecto está orientado a fortalecer la dolarización mediante una reforma institucional. Además, dijeron que se evita la discrecionalidad sobre, por ejemplo, el manejo de las reservas internacionales.



Los parlamentarios aseguraron que la Comisión de Régimen Económico debe revisar el articulado e incluir los cambios necesarios para evitar inconstitucionalidades, proteger la economía popular y solidaria, fortalecerla y garantizar el tratamiento diferenciado y preferencial del Estado.



Sobre las Juntas Monetaria y Financiera, legisladores de diferentes partidos dijeron que no es atribución de la Asamblea nombrar a los representantes y consideraron que no es necesario tener dos juntas, sino fortalecer la que ya existe.