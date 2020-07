Informe del caso Daniel Mendoza recomienda que Asamblea ofrezca disculpas y coloque placa

LEA TAMBIÉN

La Comisión Multipartidista que investigó las denuncias presentadas contra Daniel Mendoza, excoordinador del bloque AP-aliados, recomendó hoy, jueves 2 de julio del 2020, que la Asamblea coloque una placa con un listón negro en sus instalaciones y ofrezca disculpas por "todos los casos en que asambleístas han defraudado la voluntad popular".

La decisión la tomaron de manera unánime los asambleístas Xavier Casanova (AP), Héctor Yépez (Creo) y Ronny Aleaga (RC), integrantes de la Comisión, a pesar de que en la víspera Mendoza había formalizado su renuncia al Parlamento.



Tras la investigación, que tomó 10 días, los comisionados aprobaron un informe que contiene 11 conclusiones. Entre ellas, aluden a que el exlegislador no pudo refutar las denuncias presentadas en su contra por supuesta gestión de fondos públicos.



"Mendoza, valiéndose de su calidad y condición de legislador, violentó el mandato que otorgó el mandante al dedicarse a ofrecer, tramitar, recibiendo y administrando recursos del Presupuesto General del Estado que eran destinados a la construcción de un hospital en Pedernales, Manabí. Estos otros ingresos fueron ilegales e ilegítimos y se consideran como ingresos fruto de la corrupción siendo no justificables a la función como asambleísta", indica el documento.



Las asambleístas Tanlly Vera (Creo) y Verónica Guevara (RC), quienes lo denunciaron en la Legislatura, insistieron para que la Comisión recomiende que Mendoza sea censurado y destituido del Parlamento.



Entre las 4 recomendaciones que incluye el informe, la Comisión recomienda que "el Pleno de la Asamblea Nacional, pida disculpas públicas al pueblo ecuatoriano de manera especial al manabita, por todos los casos en que asambleístas han defraudado la voluntad popular".



Además, sugiere al Pleno de la Asamblea Nacional, "aprobar el desvelamiento de una placa con un crespón negro y con letras claras al ingreso del Palacio Legislativo, con el siguiente mensaje: La Asamblea Nacional en aras de la lucha frontal contra la corrupción, censuró públicamente a Daniel Isaac Mendoza Arévalo por enfrentar formulaciones de cargos penales que lo vinculan a redes de corrupción y lavado de activos, que se han apropiado indebidamente de recursos públicos para la construcción del Hospital Básico de Pedernales en la Provincia de Manabí y los han destinado a satisfacer fines particulares”.



El informe no tiene el carácter de vinculante para el Pleno. En los últimos tres años, otras tres legisladoras fueron destituidas de sus curules por irregularidades.