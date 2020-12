Este lunes 14 de diciembre Ecuador no reportó nuevas muertes por covid-19; cifra de contagios asciende a 202 180

Ecuador inició este lunes, 14 de diciembre del 2020, con 70 nuevos contagios confirmados de covid-19, registrados durante las últimas 24 horas a escala nacional. Cifras oficiales, condensadas en el informe elaborado por el Ministerio de Salud Pública (MSP), determinan que, hasta las 08:00 de hoy, 202 180 ciudadanos se infectaron con el nuevo coronavirus en el país.

En Ecuador, según el MSP, se registran 13 875 muertes en el contexto de la pandemia, desde que el Gobierno decretó la emergencia sanitaria en territorio nacional. La Cartera de Estado no registró nuevos fallecimientos este lunes.



El informe documenta que 9 337 son personas que fallecieron tras haber sido diagnosticadas con covid-19 tras el procesamiento de pruebas PCR. En las últimas 24 horas, según la data gubernamental, no se registró un nuevo deceso.



Asimismo, se informó hoy sobre 4 538 muertes probables, es decir, los decesos que no pudieron ser confirmados, pero que se relacionan con cuadros de insuficiencia respiratoria.

Quito es la ciudad con mayor concentración de contagios. De hecho -según la data- abarca el 33% del total de pacientes en Ecuador.

En la capital, los contagios van en ascenso. El cantón reporta 66 624 infecciones hoy, lo que implica el crecimiento de 14 nuevos casos en contraste con el balance presentado ayer, domingo 13, cuando se registraron 66 610.



Los laboratorios en Ecuador continúan procesando muestras. Las cifras -proporcionadas por el Gobierno- se desprenden tras el análisis de 691 163 para diagnosticar o descartar el nuevo coronavirus.

¿Cuáles son las provincias con más registro de contagios?

​

Pichincha -la provincia más vulnerada por el covid-19- y registra: 72 305 casos y representa el 35,8% de contagios. Guayas está en segundo lugar con 26 080 infecciones (12,9% del total nacional). Después está Manabí, con 14 061 casos; es decir, un 7%. Le siguen Azuay con 12 670 (6,3%); El Oro, 7 732 (3,8%); Santo Domingo de los Tsáchilas, 5 744 (2,8%); Esmeraldas, 4 935 (2,4%); y Los Ríos, 4 707 (2,3%).



Pichincha concentra el mayor número de decesos por covid-19 en Ecuador



La cifra de personas murieron por la afectación del covid-19, causado por el virus SARS-CoV-2 se mantiene en 9 337. Del total, Pichincha es la provincia donde más decesos se han producido, pues reporta 2 015. Guayas, en cambio, es la segunda provincia con más decesos, con 1 851, después de superar a Manabí, que al momento suma 1 257 fallecimientos. Le siguen El Oro, con 553; Santa Elena, 383; Santo Domingo de los Tsáchilas, 371; Los Ríos, 361; y Chimborazo con 344.

Otros datos



438 318 casos han sido descartados. Entre los casos positivos, 177 951 pacientes se han recuperado de manera exitosa.



Al momento se registran 24 500 pacientes que recibieron el alta hospitalaria. Actualmente hay 433 pacientes hospitalizados estables, mientras que 358 pacientes hospitalizados se mantienen con pronóstico reservado.