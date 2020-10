Juan Manuel García: ‘Un porcentaje alto de las 55 universidades será acreditada’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Juan Manuel García, presidente del CACES

El próximo lunes 26 de octubre del 2020, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces) presentará el informe sobre las universidades y politécnicas que pasaron el proceso de acreditación y no. El Conea, en el 2009, emprendió la primera evaluación en el país. En el 2013 estuvo a cargo del Ceaaces; y en el 2015 hubo solo una recategorización, de la que participaron 15 centros.



Juan Manuel García, presidente del Caces, compartió algunas conclusiones.



Se sabe que no se presentará un ranking, con universidades ubicadas por categorías. ¿Por qué?



La reforma a la Ley de Educación Superior no lo permite. Además en los anteriores procesos se partía del concepto de que las ‘U’ estaban en proceso de alcanzar calidad. Esta vez, con el Caces partimos del supuesto de que han llegado a un nivel. Por lo que se prefirió un modelo que no jerarquiza, homogeneiza, trata a todos por igual.



¿Es decir ninguna de las no acreditadas deberá ir a un proceso de cierre?



Ninguna. Un porcentaje alto acreditará y se les dirá por cuántos años; el resto no cerrará, deberá seguir un plan de mejoramiento para en unos años volver a acreditarse. Habrá universidades que con los resultados querrán hacer escalas. Pero este modelo de evaluación es ordinal, presentaremos un orden y no una escala. Ojalá pregunten a profesores de matemáticas para que eviten hacerlo.



¿Cuántos centros participaron de la evaluación?



Evaluamos a 55 universidades y politécnicas de las 60 que existen. Las cinco restantes son las cuatro emblemáticas (Yachay, de Educación, De las Artes e Ikiam) y la del Río, recién creada. Hoy, en el Pleno tendremos el informe, no será público.



¿Cuánto tiempo durará la acreditación?



Esta acreditación debe durar al menos tres años; ha sido un proceso bastante fuerte, que empezó en agosto 2018, con una consultoría externa, tuvo 370 evaluadores nacionales e internacionales, lo que ha implicado un gasto del Estado de USD 2 millones. Mi plan es revisar las acreditaciones internacionales y trabajar en más de 2 000 carreras y programas de posgrado.



¿Cuántos estándares valoraron?



El modelo tiene 20 estándares, bajo ellos están 240 componentes. Los 20 se refieren a funciones sustantivas: docencia, investigación y vinculación con la sociedad y todo lo que tiene que ver con capacidad institucional, infraestructura.



¿Qué sorpresas encontraron en la evaluación?



Creemos que el siguiente modelo deberá tomar en cuenta que en el país hay universidades con patentes y registros industriales, conseguidos en el exterior, para evitar la tramitología. Lo han hecho la UTPL, la Central, ESPE, EPN, la Espol, entre otras. Y otro grupo con acreditaciones internacionales, la UDLA. El 95% de las ‘U’ hace investigación.



¿Hay un salto, en relación a lo que había hace 10 años?



Desde el 2017 hay un crecimiento interesante de docentes con doctorados. Para las universidades más grandes aún es difícil llegar al 50% con título doctoral. Además hay doctorados y doctorados. Hay más publicaciones, hay que avanzar en el impacto en el país.



Trayectoria. PhD en Economía de los Recursos Naturales. Catedrático desde hace 22 años. El 4 de marzo, el Pleno del Caces lo nombró su presidente.



Su pensamiento. “De poco sirve publicar en Nature si eso no ayuda a cambiar nuestro entorno, hay que ir hacia eso”.