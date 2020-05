Comercio informal e inseguridad se reportan en tres calles del Centro Histórico de Quito, pese a restricciones

LEA TAMBIÉN

Las calles Rocafuerte, Bolívar y Sucre son los puntos del Centro Histórico de Quito en donde más se reportan aglomeraciones de vendedores informales y peatones. Los vecinos y dueños de los negocios de ese sector solicitan a las autoridades municipales y Policía que se refuercen los patrullajes y controles.

Este Diario recorrió esa zona y el escenario fue similar al de semanas anteriores con decenas de comerciantes informales caminando con bolsas de frutas y verduras. Otros expenden mascarillas, protectores faciales de vinilo, trajes de bioseguridad y guantes de látex.



En las afueras de un comisariato, los informales se arriman sobre la pared a esperar que la gente les compre sus productos.



Pablo Buitrón es dirigente de la organización de Defensa del Centro Histórico. No le sorprende que su zona sea la segunda con más casos de covid-19 hasta el 9 de mayo con 140 contagios. La primera es Belisario Quevedo con 147. “Hay informalidad y eso nos preocupa (...) lo único que se ha hecho es respetar el cerco, pero se han trasladado a zonas aledañas”.



Se queja de que los comerciantes no respetan los dos metros de distancia, algunos no utilizan mascarillas. “Incluso hubo una gresca, en una esquina del centro, entre los informales y metropolitanos”. El dirigente señala que los comerciantes se ubican también en la plazoleta de La Victoria.



Los vendedores se movilizan pese a que algunos sitios del Centro Histórico se han reforzado los operativos. En las calles Cuenca y Rocafuerte se instaló un cerco de seguridad que impide el paso al sector de San Roque. Sin embargo, los mercaderes caminan allí como si no existiera la emergencia.



Buitrón asegura que el Centro Histórico se ha tornado peligroso, en los últimos días, por los casos de inseguridad. Su organización ha registrado cinco robos en diferentes sitios desde que comenzó la emergencia sanitaria.