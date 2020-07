La influenza estacional llega desde julio; ¿cómo diferenciarla del covid-19?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La influencia estacional afecta a Ecuador dos veces al año: la primera se inicia en enero y alcanza su pico máximo en marzo, y la segunda se inicia en julio y alcanza su pico máximo en agosto. El Ministerio de Salud lo señala; pero, ¿cómo diferenciarla del covid-19?

EL COMERCIO conversó este lunes 20 de julio del 2020 con dos neumólogos ecuatorianos, quienes explicaron cómo es el manejo de casos sospechosos.



César Delgado es jefe de neumología del Hospital Metropolitano de Quito. Él señala que prácticamente los síntomas de covid-19 y de influenza son los mismos, es decir, malestar corporal y muscular; fiebre; tos; dolor de garganta. En algunas ocasiones aparecen problemas digestivos, como dolor abdominal y diarrea.



Ante ello, los especialistas deben hacer una evaluación exhaustiva para ver qué enfermedad es, ya que, si no se la trata a tiempo puede provocar graves daños en la salud de las personas. “Estas patologías respiratorias se las debe chequear y tratar oportunamente para evitar complicaciones”.



Luz Marina Flores también es neumóloga del Hospital Quito Sur, del Seguro Social. Esta casa de salud atiende solo casos de covid-19, por lo que es considerada centinela. Ella coincide con su colega, la sintomatología de ambos males es similar. “No hay diferencias marcadas en la parte clínica”.



Sin embargo, indica, una diferencia es el virus que provoca cada una de las patologías. La influenza se produce por el llamado AH1N1, AH3N2 o B. Mientras que el covid-19 se desarrolló por la nueva cepa de coronavirus SARS-CoV-2.



Cuando una persona ingresa para ser atendida en el hospital -dice Flores- se evalúa y se realiza la prueba de diagnóstico para determinar si tiene o no la cepa de coronavirus. Si es negativa se ‘corre’ el test de influenza. “Los dos son similares, pero estamos descartando primero a covid-19”.





¿Cómo se contagia la Influenza?



De persona a persona. El virus de la influenza viaja a través de la saliva que se expulsa al hablar, toser o estornudar. También se contagia por tocar superficies contaminadas con el virus, por ejemplo: manijas de las puertas, teclados, teléfonos, barandas, entre otros.





¿Cuáles son los síntomas de la influenza?



Fiebre, tos, dolor de cabeza, escurrimiento nasal, dolor muscular, dolor de articulaciones, decaimiento y puede haber diarrea. Si presenta fiebre superior a los 38° centígrados debe acudir al centro de salud más cercano. No automedicarse.





¿En qué momentos se puede contagiar?



Los adultos pueden contagiar desde un día antes de que los síntomas se desarrollen, hasta luego de 24 horas de desaparecida la fiebre sin medicamentos para ello (usualmente, entre 5 y 7 días después del inicio de la enfermedad, aunque el período puede extenderse sobre todo en niños).



La velocidad de transmisión marca una diferencia importante entre la influenza y el covid-19, dice la Organización Mundial de la Salud (OMS). El primero tiene un periodo de incubación medio más corto: se estima que el intervalo de serie del virus de la covid-19 es de entre 5 y 6 días, mientras que en el caso del virus de la influenza es de 3 días.





¿La influenza siempre es grave?



9 de cada 10 personas que adquieren influenza presentan síntomas leves. 1 de cada 10 puede presentar una infección respiratoria aguda grave y puede requerir hospitalización. En algunos casos la enfermedad se complica y causa la muerte.



La OMS señala que la tasa de mortalidad del covid-19 es diez veces superior que la de la influenza.





¿Quiénes tienen mayor riesgo de sufrir un caso grave de influenza?



La posibilidad de desarrollar una infección respiratoria aguda grave por influenza es mayor en grupos poblacionales como embarazadas, personas mayores de 65 años, niños menores de 5 años y pacientes con enfermedades crónicas (diabetes, asma, inmunodeficiencias, obesidad, entre otras).



En el caso del covid-19, la OMS señala que la edad avanzada y las afecciones subyacentes incrementan el riesgo de infección grave y puede llegar a ser mortal.





¿Qué medidas de prevención pueden tomarse frente a la influenza?



Para la influenza sí existen antivirales y vacunas disponibles. Aunque la vacuna contra la gripe no es eficaz contra el virus del covid-19, la OMS recomienda enérgicamente vacunarse todos los años para prevenir la infección de la gripe.



Para grupos vulnerables (embarazadas; niños menores de 5 años a partir de los seis meses de edad; mayores de 65 años; personas con enfermedades crónicas; personal sanitario) la vacuna para la influenza en los centros del Ministerio de Salud Pública es gratis y sin cita previa.



En caso de tener influenza la recomendación es guardar reposo y evitar el contacto con otras personas hasta 24 horas después de que haya desaparecido la fiebre, sin necesidad de ningún medicamento; toser sobre un pañuelo desechable o sobre el ángulo interior del codo; lavarse las manos constantemente.