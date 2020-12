Medidas de higiene para evitar el covid-19 podrían estar evitando 'sindemia' con influenza en México

Uno de los mayores temores de los expertos para esta temporada invernal era el peligro de que la influenza y el coronavirus convergieran, lo cual no ha sucedido al menos en México, donde solo se ha presentado un caso de AH1N1 debido en gran parte a las medidas de higiene y el confinamiento obligado.

Esto ha derivado en una temporada de influenza atípica en México, donde hasta hoy solo ha registrado un caso de este virus y ninguna muerte en el país, lo cual "es algo positivo", consideró un experto.



"No hemos visto casos de influenza todavía, lo cual es tranquilizador pero no quita que debamos seguir con las precauciones y al pendiente de la temporada", dijo el doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado para la atención a la influenza en México.



En octubre comenzó en el país la temporada de influenza de invierno, pero tras 12 semanas se ha confirmado sólo un caso de la enfermedad y ningún deceso.



En el mismo periodo de 2019 se registraron 6 207 contagios y 412 muertes debido a la influenza. En 2020, el único caso confirmado por la Secretaría de Salud ha sido del tipo AH1N1 que ocurrió en Ciudad de México a finales de septiembre.



"Seguramente las medidas que se han tomado para prevenir la covid-19 han permitido que la influenza no se haya presentado este año", detalló el especialista.

Para el experto, la baja incidencia de la influenza es atribuible a diferentes cuestiones, entre ellas la amplia cobertura de vacunación contra influenza y las medidas de prevención contra la covid-19, que son las mismas que protegen contra la influenza.



Situación difícil



Si bien hasta ahora no se ha presentado la denominada "sindemia", que sería la combinación de influenza y covid-19, el doctor Macías dijo que aún se debe esperar lo que ocurra en enero, aunque aseguró que la situación que se vive por la covid-19 "sigue siendo muy difícil".



"Se está colapsando el sistema de salud, se nota la fatiga del personal de salud y en algunos lugares hay falta de medicamentos", puntualizó.



Auguró que el 2021 será un año especialmente difícil no solo porque se mantendrá la emergencia sanitaria por coronavirus, sino que también se tendrán que controlar las enfermedades a las que se les prestó poca atención debido a la pandemia.



"Los profesionales de la salud están al límite de fuerzas y tendrán que estar listos para atender otras enfermedades fuera de la covid-19", puntualizó.

Vacuna, una esperanza



Para el doctor Macías la llegada de la vacuna contra el coronavirus es un buen augurio, sin embargo, al contar solo con el biológico producido por Pfizer, esto podría no ser suficiente para combatir la pandemia.



"Se tiene una enorme demanda internacional y aunque hay promesas de entrega, sabemos que las primeras dosis serán para el personal de salud", apuntó.



Dijo que se deberá tener paciencia, pues se requieren de miles de vacunas que logren inmunizar a la mayoría de la población.



Pese a que algunas personas han mostrado su rechazo a la vacuna debido a la rapidez con la que se desarrolló, el doctor Macías señaló que los biológicos son "absolutamente" seguros y aunque será muy difícil convencer a quienes piensan contrariamente manifestó que se debe pensar más positivamente al respecto.



"La ciencia ha trabajado para desarrollar una vacuna que sea segura y eficiente y así es como lo debemos pensar", indicó.



Y pidió no bajar la guardia ante ambas enfermedades así como seguir las recomendaciones para evitar más contagios y complicaciones por la covid-19 que ya suma 1 401 529 contagios y 123 845 muertes.