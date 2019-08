Inflación venezolana repunta en julio de 2019 y cierra en 33,8%, dice Asamblea

LEA TAMBIÉN

La inflación venezolana se incrementó en julio de 2019 en casi 10 puntos porcentuales al cerrar en 33,8 %, frente al 24,8 % del mes anterior, según la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, que también informó que el índice acumulado este año es de 1.579,2 %.

"La inflación para el mes de julio del año 2019 alcanzó la cifra del 33,8 % (...) y una inflación interanual del 264.872,9 %", dijo en rueda de prensa el diputado Alfonso Marquina, en nombre de la Comisión de Finanzas del Parlamento.



El legislador indicó que, aunque desde principios de año se está registrando una desaceleración de la hiperinflación, por ser menor a 50 % cada mes, el país continúa enfrentando este fenómeno.



Señaló que la desaceleración ha ocurrido por la reducción del consumo de alimentos por parte de los venezolanos que se ven afectados por la pérdida del poder adquisitivo, pues el salario mínimo en el país hoy es de 40 000 bolívares mensuales (USD 3,12, según la tasa oficial de cambio).



"En el año 2019 el consumo de leche es de tan solo 3 litros per cápita, esto da una reducción del 83 % del consumo en leche (...) en el caso de consumo de carne de res la reducción es del 80 %. Estamos hablando que en el año 2012 los venezolanos consumían 23 kilos promedio de carne de res y en el año 2019 el consumo promedio es de 4 kilos", explicó.



El parlamentario remarcó además que en el país apenas se está produciendo el 20% de lo que se consume y atribuyó la crisis que vive la nación a las políticas que ha implementado el Gobierno de Nicolás Maduro.



"La crisis que está viviendo el pueblo venezolano no tiene nada que ver con las sanciones (extranjeras)", dijo Marquina al rechazar que el chavismo use este argumento para explicar la actual situación de Venezuela.



Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras probadas del mundo, atraviesa una severa crisis económica traducida, además de hiperinflación, en escasez de medicamentos y fallos en los servicios públicos.



La comisión de finanzas del Parlamento venezolano empezó a ofrecer en enero de 2017 un índice de precios al consumidor debido a que el Banco Central (BCV) llevaba más de un año sin publicar la inflación y otros indicadores.