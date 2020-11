Infiltrado mostró contenido para adultos durante clase virtual en Ecuador; ¿Cómo evitar que esto ocurra?

Las clases virtuales forman parte de la realidad de millones de estudiantes en el mundo debido a la pandemia del covid-19; Ecuador no es la excepción. Sin embargo, la exposición prolongada a pantalla y a Internet expone a los alumnos a riesgos de ciberseguridad.

Un caso ocurrió en Ecuador, contó el pasado 4 de noviembre del 2020 en una transmisión en vivo Christian Espinosa, periodista y director de Cobertura Digital. Una alumna le había dado a conocer que en un colegio del país, durante una transmisión por medio de la plataforma Zoom, una persona se infiltró en el aula virtual y mostró contenido para adultos a los menores de edad.



A lo largo de la pandemia, hechos similares se han reportado en el mundo. A finales de marzo, la aplicación de videoconferencias, que ganó popularidad gracias a la teleeducación y al teletrabajo, se vio salpicada por una serie de denuncias de pirateos.



Estas llegaron al FBI, luego de que en redes sociales, usuarios relataran cómo súbitamente veían imágenes pornográficas o racistas que inundaban sus pantallas durante llamadas en la plataforma. Para hacerlo usaron la etiqueta #ZoomBombed. Zoom se comprometió a mejorar la seguridad de sus servidores tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Nueva York.



Sin embargo, aún hay registros de intrusos en las salas virtuales, y es que "hay gente que se dedica a ver qué zooms están abiertos", dijo Espinosa en la transmisión en la que dio a conocer lo ocurrido de Ecuador.



El especialista no reveló detalles sobre el colegio afectado, pero contó que el infiltrado ingresó al aula virtual luciendo una máscara del personaje Goofy de Disney y mostró las imágenes a los alumnos y docentes que se encontraban conectados.



Según dio a conocer Espinosa, personal del Ministerio de Educación le había informado que la entidad está recibiendo estas denuncias "para dar apoyo".



¿Cómo evitar 'intrusos' en Zoom?

Durante la transmisión, Espinosa dio una serie de consejos para dificultar el acceso de personas no deseadas a las reuniones de Zoom.



Lo más importante, dijo, es prevenir que algo así pueda suceder. Para ello, es primordial que Zoom tenga una contraseña, "normalmente va a ocurrir esto cuando configuraron el Zoom sin contraseña, que a veces pasa", señaló. "En colegios esto no debería ocurrir".



En caso de que un intruso logre infiltrarse en la reunión, es importante cuidar que los alumnos no sigan viendo las imágenes. "Tenemos que decirles a los hijos 'si ves a un tipo intruso que empieza a hacer algo así, retírate de la computadora'. Si se retira, no podrá ver las imágenes".



También es importante la preparación de los profesores por medio de protocolos, "porque podría pasar a pesar de las precauciones", aseguró.



Asimismo, sugirió que las reuniones se activen con una sala de espera. Esto y la contraseña forman parte de las seguridades "mínimas" que se debe tener antes de las reuniones en Zoom, añadió el especialista.



También existe la opción de configurar la reunión para que únicamente usuarios registrados puedan acceder a ella. De igual manera, se recomienda que nadie ingrese en la sala antes que el anfitrión, esto es algo que también se puede ajustar en las configuraciones de Zoom.



El bloquear la reunión, es decir, impedir el acceso de nuevos usuarios una vez que transcurren unos minutos de una clase, es otra opción para no permitir el ingreso de personas no deseadas a Zoom. De igual manera se puede desactivar el uso compartido de la pantalla y optar por la opción de que la pantalla compartida solo sea del administrador

La plataforma también tiene una opción para que el administrador de las reuniones elimine a asistentes no deseados. Esto se puede hacer cuando una persona ya logró ingresar a la reunión. Sin embargo, hay veces que la persona puede volver a ingresar, por lo que el especialista recomienda cerrar la reunión y crear una nueva con mayores seguridades.



"Esta gente vive de la exhibición, si uno sigue viendo es lo que ellos querían", dice Espinosa, quien insistió en la importancia de hablar con los estudiantes sobre estos temas. "Nuestros chicos van a seguir expuestos y hay que hablar con ellos. Los profesores deben estar preparados".



Denunciar



También existe la opción de poner una denuncia sobre lo sucedido con el fin de que la Policía investigue quién estuvo detrás del ataque. Elementos de la Policía informática pueden determinar de dónde vino el ataque, si fue local o internacional, y otros datos, aseguró Espinosa. "El colegio lo que tendría que hacer es una denuncia para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir".

Finalmente, es importante estar pendientes de las actualizaciones de Zoom, con ello, brechas de seguridad de versiones anteriores que se corrigen estarán siempre cerradas y no podrán ser utilizados por los intrusos.