Un hombre hospitalizado por infección cerebral, tras limpiar constantemente sus oídos con hisopos

En Inglaterra, un hombre de 31 años de edad fue internado en el hospital de Coventry tras sufrir una infección cerebral, a causa del uso desmesurado de hisopos para limpiar sus oídos.

El adulto, durante una de sus rutinas regulares de limpieza de oídos con hisopos, no se percató que una parte del algodón de este objeto quedó dentro de su oído. El material afectó gravemente al tejido que cubre al cerebro.



En el hospital, el hombre presentó constantes convulsiones, publica la revista BMJ Case Reports. El medio dijo que el afectado había padecido un constante dolor junto con la pérdida de la audición en el oído izquierdo, durante los últimos cinco años. Los médicos que habían tratado su caso le recetaron medicamentos para una fuerte infección de ese órgano.



El paciente narró que días antes de su ingreso al hospital, el constante dolor que padecía trascendió hacia la cabeza junto con náuseas y la pérdida parcial de memoria. El hombre no recordaba los nombres de algunos de sus familiares.



Ante ese cuadro, los médicos le practicaron una serie de exámenes, en donde los resultados determinaron que el hombre tenía confusión y adormecimiento en las extremidades.



Una tomografía detectó dos abscesos de pus entre la superficie cerebral y la membrana que lo recubre, el oído izquierdo del cual perdió la audición estaba lleno de tejidos blandos que al final resultó ser el algodón de todos los hisopos que usó durante los últimos cinco años.



El diagnóstico médico fue de otitis externa necrotizante. Se trata de una infección que afecta a personas de edad avanzada y que sufren diabetes.



El cuadro lo causa una bacteria denominada pseudomonas que daña al oído externo y si no es tratada a tiempo puede llegar a afectar al hueso temporal del cráneo.



El hombre superó la infección mediante la extracción del algodón y la ayuda de medicamentos para combatir la bacteria. El tratamiento aportó a que el ciudadano mejore cada uno de sus padecimientos neurológicos.